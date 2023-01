Napoli-Juventus 5-1, Spalletti: “Partita giocata a livelli altissimi. Qualche volta abbiamo sofferto la Juve. Osimhen straordinario”

Napoli-Juventus 5-1: trionfo azzurro con cinque reti sui bianconeri. Le parole di Luciano Spalletti al termine della partita.

Un risultato migliore non poteva aspettarsi il Napoli che travolge la Juventus per 5-1. Una partita dominata in lungo ed in largo dagli azzurri che non hanno dato la minima possibilità alla Juventus. Luciano Spalletti non può non considerarsi soddisfatto di quanto visto. Per l’allenatore è stata una partita ad altissimo ritmo ed intensità, perfetta sotto tutti i punti di vista.

L’atteggiamento è stato giusto, l’unica nota negativa sono stati gli errori in difesa. Kim e Rrahmani avrebbero potuto fare qualcosa in più sulla rete di Di Maria ma Spalletti considera positiva la loro prestazione. Totalmente stupito dalle qualità di Osimhen che oggi è stato davvero devastante ed ha vinto tutti i duelli contro gli avversari.

L’approccio alla partita è stato corretto e la squadra non si è persa d’animo neanche sul 2-1 che poteva riaprire il match. Dal 3-1 in poi è stato tutto in discesa anche se comunque il Napoli ha sofferto le incursioni della Juventus che, nel primo tempo, si è difesa abbastanza bene.

Qualche parola anche ai tifosi che oggi erano tantissimi allo stadio. Lo scopo è quello di voler far rinnamorare la città e i giocatori vogliono ripagare tutto questo affetto. La squadra sta bene e vuole solo fare una cosa: giocare e mettercela tutta in campo.