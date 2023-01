Napoli-Juventus 5-1, dichiarazioni post partita Allegri: “Sconfitta giusta, nel secondo tempo abbiamo mollato, complimenti al Napoli.”

La Juventus crolla, al Maradona finisce 5-1, passivo pesantissimo per i bianconeri di Max Allegri, che dopo la striscia di 8 vittorie consecutive in campionato si arrendono davanti ai partenopei.

Massimiliano Allegri ha commentato così nell’intervista post partita la gara dei suoi “Innanzitutto c’è da fare i complimenti al Napoli, per quanto riguarda la nostra prestazione abbiamo subito un calo di energie, nel nostro miglior momento hanno fatto il 3-1 che ci ha tagliato le gambe. Bisogna rimettersi in piedi e recuperare le energie, il campionato è lungo, bisogna riorganizzarsi.”

Il tecnico ha continuato poi sulla domanda riferitagli in merito alla sconfitta arrivata così in malo modo “Le sconfitte sono tutte pesanti, ci sono sconfitte meritate e immeritate, stasera abbiamo meritato di perdere, abbiamo cercato di ribaltarla nel primo tempo, ma senza riuscirci. Questo però non deve farci buttare giù perché il campionato è ancora lungo.”

Allegri si è poi espresso sulle disattenzioni tecniche arrivate dalla propria retroguardia difensiva “Quando si fanno quegli errori lì, in queste partite poi risulta difficile non prendere gol, ma sono serate che possono capitare, soprattutto se capita contro la prima della classe che ha 10 punti in più a noi. Oggi abbiamo vinto pochi contrasti e pochi duelli aerei, noi non ci dobbiamo nè deprimere ne esaltare, dobbiamo fare il nostro cammino.”