Napoli Juventus 2-1: Le dichiarazioni post partita di Maurizio Sarri

La 21ª giornata di Serie A si conclude al San Paolo con la straordinaria, quanto inaspettata, vittoria del Napoli che ferma i bianconeri grazie alle reti di Zielinski e Insigne. Occasione persa per la Juventus di poter allungare in vetta.

Un primo tempo scialbo di emozioni e poche le occasioni create. Questa volta il tridente schierato da Sarri non ha sortito gli effetti sperati con Dybala, Higuain e Ronaldo poco pericolosi nonostante gli spazi lasciati spesso sugli esterni dai padroni di casa.

Nella ripresa il discorso cambia. Decisivo è stato l’infortunio di Pjanic che ha stravolto i piani dell’allenatore costretto a reinventare le linee sulle quali il Napoli è riuscito a colpire. La prima rete che accende il San Paolo è siglata da Zielinski (63′) riuscito ad approfittare di una palla non perfettamente respinta da Sczesny.

A dare il via ai festeggiamenti ci pensa poi Insigne che firma la rete del raddoppio. Sul finale inutile il gol del 2 a 1 ad opera di Ronaldo che non riesce ad interrompere i festeggiamenti dei partenopei felici di essere riusciti a portare a casa un successo importante ai fini della classifica.

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato a Sky Sport a proposito della prestazione contro il Napoli: “Con Higuain nel tridente, la squadra complessivamente non funzionava. Io ho visto dei movimenti difensivi in cui arrivavamo sempre tardi perchè realizzavamo sempre tardi. Mi sembrava un ritardo molto mentale, come se fossimo rallentati dal punto di vista delle reazioni. Quindi poi è difficile valutare un singolo giocatore o un reparto di fronte a questo tipo di atteggiamento della squadra. Douglas Costa? L’ho messo perché volevo più larghezza nel gioco, ma non ha funzionato”.