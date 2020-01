Napoli-Juventus 2-1, dichiarazioni post-partita Gattuso: “Dobbiamo proseguire su questa strada, senza perdere il veleno che serve”

Termina 2-1 per il Napoli il match contro la Juventus valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A. Per gli azzurri decisive le reti di Zielinski e Insigne. CR7 accorcia nel finale.

Un Rino Gattuso estremamente carico e soddisfatto ha così analizzato il match nel post-partita: “Siamo stati molto bravi nelle fasi di possesso e non possesso. In campo ci siamo comportati come una squadra intelligente, umile e che ha rispetto degli avversari. L’unica pecca è stato il gol subito, l’ennesimo regalo. Abbiamo tanta qualità e oggi lo abbiamo dimostrato, ma ciò non toglie che i 27 punti conquistati siano ancora troppo pochi. Stasera appena andrò a casa mi interrogherò sul brutto match di 7 giorni fa con la Fiorentina, non penserò a questa sfida”.

Gennaro Gattuso, 42 anni, allenatore del Napoli

Le modifiche da apportare e quelle già apportate: “È già da un po’ di giorni che ho cercato di togliere la pressione ultraoffensiva dal nostro repertorio, mentre batto molto sull’uscita palla al piede dalla difesa. Questo sistema ti dà la possibilità di eludere il primo pressing per poi costruirti a tutto campo un’azione in parità numerica”.

Continuare su questa strada: “Tutti i fischi presi fino ad oggi erano giustissimi. Il nostro obbiettivo, dopo queste ultime due vittorie, deve essere quello di proseguire sulla via del lavoro, solo così potremo portare avanti l’entusiasmo di quest’ultimi giorni. Ancora non mi fido però. Per quanto credo che la mia squadra sia forte, ho paura possa perdere quel “veleno” che in campo non deve mai mancare”.

