Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia, 13-06-2020

Come noto il calcio italiano sta ripartendo, e lo fa con la Coppa Italia.

La sfida del San Paolo fra Napoli e Inter in programma Sabato 13 Giugno – naturalmente e rigorosamente a porte chiuse – completa il quadro delle semifinali.

Una sfida densa di significato e dall’alto potenziale di spettacolarità.

Specie con le forti motivazioni da ambo le parti.

Su sponda partenopea perché per il tecnico Rino Gattuso, da grande ex milanista, la sfida contro l’Inter è una specie di Derby.

Il tecnico partenopeo cerca gloria anche per onorare la tragica, prematura dipartita della sorella, avvenuta nei giorni precedenti.

C’è poi una motivazione importante per ambedue le squadre: fare bene in questo rush finale di stagione post-pandemia, prima della potenziale e ormai probabile perdita dei loro pezzi pregiati.

Su sponda partenopea potrebbe esserci, alla fine di questa tormentata stagione, l’addio di Dries Mertens, che potrebbe approdare proprio in nerazzurro.

Sorte simile potrebbe toccare a Milik, appetito sia dall’Inter che dalla Juventus.

Mentre i nerazzurri di Antonio Conte, dal canto loro, molto probabilmente perderanno Lautaro Martinez, ormai destinato al Barcelona.

E in tal senso si è espresso di recente anche l’amministratore delegato interista Beppe Marotta, dichiarando qualcosa come che per intanto si pensi a concluder bene questa stagione, poi chi resta resta e chi va va !

I partenopei partono tuttavia con un leggero vantaggio, avendo vinto l’andata a San Siro seppur di misura, solo 0-1.

Probabili formazioni Napoli-Inter.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Callejon, Mertens, Insigne.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Eriksen, Brozovic, Barella; Lukaku, Lautaro Martinez.

Pronostico e migliori quote Napoli-Inter.

Pronostico quanto mai incerto.

Le due formazioni godono di stati di forma più o meno simili, anche e soprattutto in questa fase di post-pandemia.

Come detto ci son motivazioni simili da ambo le parti.

Un dato è particolare: nelle precedenti 2 sfide stagionali, sempre e solo vittorie della squadra in trasferta.

Trend che chissà se verrà confermato.

In ogni caso, come anticipato, entrambe le squadre hanno forti motivazioni e stati fisici e mentali simili.

Conte, in particolare, brama il suo primo trofeo all’Inter.

Insomma, ribadiamo, non è facile pronosticare.

E i bookmakers lo testimoniano: le quote massime per le vittorie di una o l’altra si distaccano di poco, 2.75 di Eurobet per il segno 1, 2.62 di Planetwin per il segno 2.

Una delle cose che ci sentiamo di pronosticare è almeno che entrambe le squadre gestiranno l’impegno in maniera quadrata e ordinata, senza eccessivi sbilanciamenti tattici.

Insomma, è plausibile che non si vedranno molti gol.

L’Un2.5 è a 1.86, il Gol a 1.68, quote Betclic.

Precedenti e statistiche Napoli-Inter.

Come anticipato, in entrambe le sfide stagionali fu la squadra in trasferta a vincere.

La sfida di campionato all’Epifania vide i nerazzurri – in nero per l’occasione – espugnare il San Paolo con un secco 1-3, con un Lukaku scatenato, autore di una doppietta, in gol anche Lautaro e Milik.

Mentre la gara di andata a San Siro il 12 Febbraio vide la vittoria del Napoli 0-1 con Fabian Ruiz a esibirsi nel suo marchio di fabbrica, il sinistro a giro.

Al termine di una gara strana, poco aperta e con una prestazione inspiegabilmente remissiva da parte dei nerazzurri.

Parlando di vittorie in trasferta, anche l’ultima sfida di Coppa Italia al San Paolo ebbe tale esito.

Era il 19 Gennaio 2016 e nel quarto di finale in gara secca vittoria nerazzurra 0-2 in extremis, reti di Jovetic e Ljajic, con rissa verbale finale fra i due tecnici Mancini e Sarri, con il secondo reo di aver fatto allusioni sull’ambiguità sessuale del primo, divergente però appianate nel post-partita…

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS