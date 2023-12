Napoli-Inter 0-3, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 0-3 per l’Inter il match contro il Napoli valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri a segno Çalhanoğlu, Barella e Thuram.

Analisi del match: “Nel primo tempo abbiamo fatto davvero bene, ci hanno tolto un goal con Thuram per pochissimi millimetri. Tolta la gran parata di Sommer su Elmas e la traversa di Politano abbiamo davvero rischiato poco. Secondo tempo, invece, da padroni assoluti. Giocare contro il Napoli non è mission semplice, parliamo della squadra Campione d’Italia. A fine partita ho fatto i complimenti ai miei ragazzi, li ho abbracciati tutti. Uno a uno”.

Maturità: “La nostra è stata una prova di forza vera e propria. Perdere De Vrij a partita in corsa è stato un colpo non da poco, soprattutto avendo già Pavard e Bastoni fuori. Bravissimo Carlos Augusto ad immedesimarsi perfettamente, a partita in corso, in un ruolo che non faceva da un anno e mezzo”.

Simone Inzaghi, 47 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Difficoltà iniziali: “Se vieni a Napoli qualcosa devi soffrire per forza. Il nostro obiettivo era portare i quinti sui terzini. Loro vanno tenuti lontano dall’area il più possibile. In quella breve fase in cui non siamo riusciti a fare ciò abbiamo sofferto davvero tanto”.

Margini di crescita: “I nostri tre mesi e mezzo sono stati eccezionali. Era difficile prevedere una così buona Inter in così poco tempo, soprattutto considerando i 13 cambi arrivati dal mercato”.

Inter ammazza-campionato: “Domani scriveranno che non abbiamo rivali, mentre mercoledì, sul 3-0 per il Benfica a fine primo tempo, avevano già preparato articoli di critiche. Il percorso è lungo”.