Napoli, infortunio Rrahmani: torna a gennaio

Napoli: Lesione al tendine della coscia sinistra per Rrahmani, out un mese.



Alla vigila della gara di ritorno di Champions League contro l’Ajax al Maradona, arrivano brutte notizie in casa Napoli. Amir Rrahmani, che era stato costretto a lasciare il campo nel match di domenica contro la Cremonese, dopo gli esami strumentali arrivati in giornata, ha riportato la lesione al tendine dell’adduttore della coscia sinistra, un infortunio che molto probabilmente costringerà il difensore a star fuori almeno un mese. Considerando che il Napoli giocherà la sua ultima partita di campionato contro l’Udinese il 12 novembre, è quasi sicuro che Rrahmani tornerà a disposizione soltanto a inizio 2023.

Un vero problema per mister Spalletti che ha fatto del kosovaro un punto fermo della sua difesa. Quest’anno, però, le alternative a disposizione del club partenopeo non mancano, infatti, a contendersi una maglia da titolare al fianco di Kim, troviamo Juan Jesus, che proprio nella passata stagione, nel periodo in cui mancò all’appello Koulibaly, non fece rimpiangere il senegalese e il nuovo acquisto Ostigard. L’ex Genoa è sicuramente quello che fin ora ha trovato meno spazio nelle gerarchie del mister, ma ha messo in risalto più volte le sue qualità, dimostrando di meritare qualche chance in più da primo minuto.



Luciano Spalletti è sicuramente uno di quegli allenatori che riesce a fare di necessità virtù, lo ha dimostrato in tutti i suoi anni da allenatore, rivalutando, soprattutto nei momenti di difficoltà, giocatori che non erano apparentemente parte principale dei progetti societari, come Nainggolan all’Inter e Lobotka al Napoli. Sicuramente con l’ottima campagna acquisti assestata quest’estate, la rosa partenopea saprà sopperire alle varie difficoltà che si presenteranno nel corso della stagione nel migliore dei modi.