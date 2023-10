Napoli, infortunio Osimhen: quante partite salterà e quando tornerà in campo

Infortunio Napoli: Lesione al bicipite femorale della coscia sinistra per Osimhen, il nigeriano starà fuori almeno un mese.

Victor Osimhen si infortunia in Nazionale, tornerà in campo il 25 novembre – StadioSport.it

La sosta delle nazionali grava ancora in casa Napoli, i partenopei, infatti, devono fare i conti con una grave perdita in attacco come quella di Victor Osimhen. Il nigeriano era stato costretto al cambio al 70’ nella gara contro l’Arabia Saudita, dopodiché aveva preso il primo volo per svolgere i dovuti accertamenti a Castel Volturno.

Gli esami strumentali però non sono riuscita a scongiurare quanto si temeva, il nigeriano ha infatti riportato una lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro, infortunio che lo costringerà a stare ai box almeno per un mese. Ancora una volta Osimhen non è riuscito a scampare all’ennesimo infortunio racimolato in nazionale, sono già 27 gli stop che l’attaccante accusa dopo esser stato impiegato con la maglia della propria patria, un dato estremamente sconcertante.

Una gravissima perdita anche per Rudi Garcia che dovrà iniziare a pensare come sopperire alla mancanza di Osimhen visto anche il tour de force che vedrà il Napoli impegnato a disputare 6 gare in 20 giorni. È molto probabile che Osimhen possa rivedersi dopo la prossima sosta delle nazionali in programma a novembre e dunque tornare a scaldare i motori per il big match del 25 novembre contro l’Atalanta. Nel frattempo Garcia dovrà valutare se restare sulle orme del 4-3-3 e affidarsi a Simeone come riferimento centrale oppure optare per un passaggio tattico al 4-2-3-1 con Raspadori assistito da Kvara, Zielinski e Politano.