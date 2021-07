Napoli: il 29 luglio inaugurazione Stadio Diego Armando Maradona con statua

Il 29 luglio lo stadio del Napoli verrà inaugurato ufficialmente con il nome di Diego Armando Maradona. Inoltre, in onore del Pibe de Oro, ci sarà anche una statua che lo raffigurerà. Una giornata di festa per un’intera città che è ancora stravolta dalla scomparsa di uno dei giocatori più forte di tutti i tempi. A seguire, molto probabilmente, ci sarà anche uno spettacolo canoro ed il conseguente taglio del nastro.

Il 29 luglio è una data che tutti i tifosi del Napoli vorranno ricordare. Giovedì prossimo, infatti, l’ex San Paolo sarà riconosciuto ufficialmente con il nome di Diego Armando Maradona. Lo stadio, infatti, già era stato chiamato con il nome del giocatore argentino ma non c’era stata alcun tipo di cerimonia, anche per via della chiusura degli impianti sportivi. Però, questa volta, tutto ciò avverrà.

Giovedì sarà presentata la nuova casa dove giocherà il Napoli. Un omaggio, più che dovuto, da parte di una città che ha dato il cuore e l’anima per uno dei giocatori più forti di sempre. Una serata spettacola per ricordare la scomparsa dell’attaccante avvenuta lo scorso 25 novembre. Una notizia che stravolto completamente il mondo del calcio con migliaia e migliaia di tifosi che si recavano nel capoluogo campano anche per visitare i murales a lui dedicati.

Napoli, allo stadio anche una statua dedicata a Maradona

La novità più attesa è sicuramente la statua dedicata al Pibe de oro. Quest’ultima sarà donata dall’artista Mimmo Sepe al Comune di Napoli. La scultura sarà interamente in bronzo e sarà la prima in Italia dopo che ne sono sorte altre in Brasile e soprattutto in Argentina, patria del giocatore. Con la sua effige, la statua diventerà sicuramente meta di pellegrinaggio per i tifosi non solo napoletani.

Giovedì, inoltre, verrà tagliato il nastro che inaugurerà ufficialmente il nuovo nome dello stadio e, forse, ci sarà anche uno spettacolo dedicato a Diego. Il 22 agosto, tra l’altro, il Napoli esordirà, proprio in casa, contro il neopromosso Venezia. Il club si auspica anche il ritorno dei tifosi allo stadio, una struttura impreziosita dalla statua di uno dei giocatori più forti di tutti i tempi.

