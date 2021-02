Napoli-Granada Diretta TV – Streaming e probabili formazioni 25-02-2021

Tutto quello che c’è da sapere su Napoli-Granada, sfida in programma giovedì alle 18:55, valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League.

Il Napoli di Gennaro Gattuso, reduce dalla pesante sconfitta per 4-2 in casa dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, apre i cancelli del Diego Armando Maradona al Granada di Diego Martinez che giunge in Campania per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. La gara d’andata giocata in Spagna la settimana scorsa, come ricorderete, è terminata 2-0 in favore degli andalusi che hanno praticamente ipotecato il passaggio agli ottavi di finale grazie alle reti di Yangel Herrera e Kenedy. Per i partenopei, visti i problemi degli ultimi tempi, sarà davvero difficile conquistare la qualificazione al turno successivo. Insigne e compagni dovranno infatti segnare almeno 3 gol senza subirne per accedere agli ottavi di finale.

Napoli-Granada, ritorno sedicesimi di finale Europa League 25-02-2021.

Le ultime sulle formazioni di Napoli e Granada

Per quanto riguarda le formazioni, Gattuso dovrebbe schierare i suoi con il consueto 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Meret in porta. Davanti a lui, Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic e Mario Rui. A centrocampo spazio a Fabian Ruiz e Lobotka con Insigne, Politano ed Elmas sulla trequarti a supporto dell’unica punta, Osimhen.

Anche Martinez dovrebbe schierare i suoi con il 4-2-3-1. Rui Silva quindi in porta con, a fargli da schermo, Foulquier, Domingos Duarte, Vallejo e Neva. A centrocampo la coppia formata da Herrera e Gonalons con Kenedy, Montoro e Machis sulla trequarti a sostenere l’unico perno offensivo, Molina.

Probabili formazioni Napoli-Granada

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Insigne, Elmas, Politano; Osimhen.

Granada (4-2-3-1): Rui Silva; Foulquier, Domingos Duarte, Vallejo, Neva; Herrera, Gonalons; Kenedy, Montoro, Machis; Molina.

Come vedere Napoli-Granada in diretta TV e streaming

Napoli-Granada sarà visibile, a partite dalle 18:55, sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport 254. Via streaming invece, il match tra azzurri e biancorossi sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go e Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-Granada

La radiocronaca di Napoli-Granada sarà disponibile, a partire dalle 18:55, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport e Kiss Kiss Italia.

Precedenti e statistiche

L’unico precedente tra Napoli e Granada risale ovviamente alla vittoria spagnola per 2-0 della gara d’andata.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS