Napoli – Genoa Diretta Tv e Streaming Live Serie A 6° Giornata

Dove vedere Napoli – Genoa in Diretta Tv e Streaming Live, 6° Giornata Serie A, Domenica 5 Ottobre ore 18:00.

Dopo la sconfitta subita nello scorso turno di campionato a San Siro contro il Milan, il Napoli campione d’Italia è pronto a rialzare la testa in questa nuova giornata di Serie A, ospitando il Genoa allo Stadio Diego Armando Maradona.

La sfida è in programma domenica alle 18:00 con gli azzurri reduci da un importante successo ottenuto in campo europeo a metà settimana contro lo Sporting Lisbona per 2 a 1 mentre i liguri arrivano da una nuova battuta d’arresto in campionato maturata lunedì scorso.

Il Genoa nelle prime 5 Giornate di campionato ha ottenuto solo 2 pareggi e 3 sconfitte senza ancora riuscire a vincere un match.

L’obiettivo dei partenopei è quello di ritrovare continuità e convinzione, sfruttando il fattore casa per tornare subito alla vittoria contro una squadra in difficoltà e bisognosa di punti salvezza.

Formazioni Ufficiali di Napoli – Genoa:

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Sabelli; Frendrup, Masini; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Ekhator. All. Vieira

Dove vedere Napoli – Genoa in Diretta TV e Streaming

Il match Napoli – Genoa di Domenica 5 Ottobre alle 18:00 sarà trasmesso in Diretta Tv e Streaming sia su DAZN che su Sky, offrendo diverse soluzioni per i tifosi.

Diretta TV: DAZN tramite app su smart TV Sky Sport Uno (canale 201) Sky Sport Calcio (canale 202) Sky Sport 4K (canale 213) Zona DAZN (canale 214 Sky)

Diretta streaming: App DAZN su smartphone, tablet, console, PC e smart TV NOW per gli abbonati Sky Sky Go per chi ha un abbonamento Sky attivo



Napoli – Genoa sarà trasmessa in Diretta Tv in co-esclusiva sia su DAZN che su Sky, che manda in diretta tre partite per giornata. Su Sky il match sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport Uno e Sky Sport 4K (213).

La telecronaca di Napoli – Genoa su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo e Dario Marcolin.

La telecronaca su Sky invece sarà a cura di Federico Zancan e Luca Marchegiani.

E’ possibile vedere Napoli – Genoa in Diretta Streaming Live oltre che sull’app DAZN anche su Sky Go (per gli abbonati a Sky Sport) e NOW (in pay per view).

Come arriva il Napoli:

Il Napoli ha ritrovato il sorriso in Champions League dopo quasi due anni, superando di misura lo Sporting Lisbona grazie a una doppietta di Rasmus Hojlund, decisiva per piegare i campioni di Portogallo.

Protagonista assoluto anche il nuovo regista Kevin De Bruyne, autore degli assist per entrambe le reti del centravanti danese, che hanno permesso ai Partenopei di conquistare i primi punti nel massimo torneo europeo dopo il ko all’esordio contro il Manchester City.

Dopo un avvio perfetto nella Serie A 2025-2026, i campioni d’Italia avevano rallentato il passo con due sconfitte nelle ultime tre gare, l’ultima delle quali contro il Milan (2-1) che aveva interrotto una lunga serie positiva di 16 partite senza perdere in campionato.

Il tecnico Antonio Conte può quindi tirare un sospiro di sollievo, ritrovando fiducia e risultati dopo le battute d’arresto di Manchester e San Siro. Il suo Napoli resta infatti imbattuto in casa nel 2025, con nove vittorie e tre pareggi in Serie A, e punta a prolungare la striscia positiva anche nel prossimo impegno contro il Genoa.

I precedenti sorridono agli azzurri: nelle ultime 15 sfide casalinghe di campionato contro i rossoblù, il Napoli ha ottenuto nove successi e nessuna sconfitta, dati che confermano la squadra di Conte come netta favorita anche in questa occasione.

Come arriva il Genoa:

Nelle ultime stagioni gli scontri diretti tra Napoli e Genoa sono stati piuttosto equilibrati: tre delle ultime quattro sfide si sono infatti concluse in pareggio, compreso il 2-2 della passata stagione, mentre l’ultima vittoria rossoblù risale a quasi cinque anni fa.

Il presente però racconta un’altra storia. Il Genoa arriva al Maradona in piena difficoltà, con un bilancio di appena due punti nelle prime cinque giornate e una pesante sconfitta interna per 3-0 contro la Lazio maturata lunedì.

Nonostante il punteggio severo, la squadra di Patrick Vieira ha mostrato limiti evidenti, trovandosi così al penultimo posto in classifica: un avvio che eguaglia il peggior inizio di campionato del club nel nuovo millennio. L’ex centrocampista francese, chiamato a risollevare i Grifoni dopo l’esonero di Alberto Gilardino avvenuto circa un anno fa, non è ancora riuscito a dare continuità ai risultati.

Le uniche soddisfazioni stagionali per il Genoa sono arrivate in Coppa Italia, dove la squadra ha superato prima il Vicenza e poi l’Empoli, conquistando l’accesso agli ottavi di finale contro l’Atalanta previsti per dicembre.

Da qui ad allora, però, servirà un deciso cambio di rotta in Serie A, perché senza una pronta reazione i rossoblù rischiano di ritrovarsi coinvolti in una lunga lotta per la salvezza.

Pronostico Napoli Genoa:

Dopo qualche passo falso, il Napoli sembra pronto a ritrovare la propria continuità, puntando a chiudere nel migliore dei modi la settimana e ad andare alla sosta con due vittorie consecutive tra campionato e coppe.

La formazione di Antonio Conte parte nettamente favorita contro un Genoa in evidente difficoltà, con problemi sia in fase offensiva che difensiva: i rossoblù faticano a trovare la via del gol e, allo stesso tempo, stanno iniziando a subire troppe reti.

Tutti i segnali portano quindi verso un successo azzurro piuttosto agevole, con il Napoli determinato a consolidare la propria imbattibilità casalinga e il Genoa destinato a rimandare ancora l’appuntamento con la prima vittoria stagionale in Serie A.

