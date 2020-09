Napoli-Genoa 6-0, dichiarazioni post partita Gattuso: “Complimenti ai ragazzi. Importante la forza del gruppo”

Gennaro Gattuso, 42 anni, allenatore del Napoli

Gongola Gennaro Gattuso dopo il 6-0 rifilato al modesto Genoa di Maran.

Loda l’equilibrio che il Napoli è riuscito a trovare in queste settimane di lavoro Gattuso, che ricorda quanto sia offensivo il suo Napoli che oggi ha visto in campo ben 6 giocatori offensivi. Certo, il lavoro è ancora tanto perchè siamo appena alla seconda giornata, ma la sensazione che traspare è il tecnico calabrese sia ampiamente soddisfatto dei suoi ragazzi.

Nonostante il 6-0 Gattuso spende belle parole per il Genoa che fino al gol di Piotr Zielinski è stato sempre in partita concedendo anche poco agli azzurri.

Capitolo Insigne. Per l’ex milanista, Lorenzo Insigne domani si sottoporrà ad una risonanza magnetica per valutare l’entità dell’infortunio. C’è stat un problema muscolare con il napoletano che ha accusato un problema al flessore.

In chiusura Gennaro Gattuso loda il lavoro effettuato in fase difensiva e per il tecnico quando una squadra non subisce reti è sempre un buon viatico per il futuro. Per il mister la via che ha intrapreso il suo Napoli è quella giusta, mancano ancora i 90′ completi nelle gambe certo, ma una prova di forza come quella di stasera non può che fare benissimo per il futuro.

