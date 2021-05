Napoli: Galtier insidia Spalletti e Italiano come nuovo tecnico

Continua il valzer sulla panchina per il Napoli. Rino Gattuso, indipendentemente dalla qualificazione in Champions, lascerà il Napoli. Aurelio De Laurentiis pensa già a dei possibili rimpiazzi. Il primo sembrerebbe essere Luciano Spalletti ma si pensa anche alla rivelazione Vincenzo Italiano. L’ultimo nome aggiuntosi sarebbe quello di Christophe Galtier del Lille.

Mezzogiorno di fuoco per il Napoli. A pochi minuti dalla sfida contro la Fiorentina, gli azzurri si giocano tutto. La Juventus, nell’anticipo di ieri, ha battuto l’Inter e adesso il Napoli deve assolutamente vincere. La Champions League resta sempre il sogno da realizzare per Rino Gattuso, consapevole che il prossimo anno non resterà nel capoluogo campano.

Aurelio De Laurentiis dei nomi in mente ce li ha già. L’indiziato numero uno sarebbe Luciano Spalletti, ex tecnico dell’Inter. L’allenatore toscano attualmente è senza squadra e potrebbe fare al caso degli azzurri. Un nome che piace molto è anche quello di Vincenzo Italiano, reduce dalla salvezza raggiunta con lo Spezia. Sarebbe ,però, un azzardo per i partenopei puntare su un allenatore appena arrivato in Serie A. L’altra alternativa concreta, arriva dalla Ligue 1.

Napoli, Galtier prende quota

Un nome che piace è quello di Christope Galtier, tecnico del Lille. La sua squadra è attualmente prima a pochi punti dal PSG. Il tecnico di Marsiglia potrebbe rompere l’egemonia parigina e portare la sua squadra alla vittoria del titolo. Sulle sue tracce, in passato, c’è stato anche il Milan che lo reputava un buon sostituto di Stefano Pioli.

Per Galtier non ci sarebbero particolari problemi economici. Il suo stipendio si aggira attorno ai 2,5 milioni di euro, una cifra non abissale per il Napoli. L’ex tecnico del Saint-Etienne, quindi ,prende quota anche se i napoletani sognano Massimiliano Allegri. L’allenatore italiano, però, sembra essere vicino al Real Madrid che saluterà Zinedine Zidane. Il rebus panchina del Napoli continua ancora.

