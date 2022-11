Napoli-Empoli 2-0, Spalletti: “Partita vinta anche grazie alla qualità della panchina. Dalla sosta bisognerà trarre vantaggi”

Napoli-Empoli 2-0. Luciano Spalletti parla nella consueta conferenza post-partita.

Svanisce un altro tabù per il Napoli: l’Empoli. L’anno scorso sono stati zero i punti totalizzati con i toscani. Quest’anno, gli azzurri sono partiti col piede giusto contro la squadra di Paolo Zanetti, vincendo per 2-0. La vittoria è nata proprio da due subentrati dalla panchina: Lozano e Zielinski. Luciano Spalletti è contento di come la partita sia cambiata proprio in questo modo.

Questo dimostra come la panchina sia pronta a cambiare le sorti della partita. Con tutte le partite giocate, era necessario dare la possibilità anche agli altri di poter giocare. Partita molto buona di Ostigard malgrado l’ammonizione così come anche dello stesso Mario Rui che oggi è diventato di nuovo l’uomo assist.

Talvolta bisogna anche soffrire. La partita contro l’Empoli è stata la fotocopia di quella contro lo Spezia dove il Napoli è riuscito a vincere solo nei minuti finali. Anche oggi il risultato è stato davvero in bilico fin quando non c’è stata l’occasione del calcio di rigore. Questa partita andava vinta, una partita “sporca” che serve a far maturare la squadra.

Spalletti non vuole sentir parlare di anno del Napoli. La strada è davvero lunghissima e alla prossima c’è già l’Udinese prima della sosta dei Mondiali. Proprio dello stop il tecnico azzurro ha ammesso che da lì bisognerà trarre giovamento. Tutte le squadre subiranno questa sosta e quindi tutte inizieranno alla pari anche se sono pochi i giocatori del Napoli che partiranno per Qatar.