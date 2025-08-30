Napoli e Manchester United trovano l’accordo per Hojlund: manca solo il sì del giocatore

Hojlund - Stadiosport.it

Secondo quanto riportato da The Athletic nella serata di venerdì, Napoli e Manchester United avrebbero raggiunto un accordo totale per il trasferimento di Rasmus Hojlund, ex attaccante dell’Atalanta, ma l’operazione resta subordinata al via libera definitivo del giocatore.

L’intesa tra i due club prevede che Hojlund approdi al Napoli con la formula del prestito oneroso da 6 milioni di euro e obbligo di riscatto fissato a 44 milioni nel caso in cui la squadra di Antonio Conte dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League. In totale, dunque, il valore complessivo dell’operazione potrebbe arrivare a 50 milioni di euro.

Al momento, però, la decisione finale spetta al giocatore. Hojlund non ha ancora dato il proprio consenso, necessario per chiudere la trattativa. La situazione a Manchester non è semplice: l’attaccante danese non rientra più nei piani tecnici di Ruben Amorim ed è stato escluso dalle ultime tre convocazioni ufficiali, segnale evidente della volontà dei Red Devils di trovare una nuova destinazione al classe 2003.

Perché il Napoli punta su Hojlund

La necessità di rinforzare l’attacco nasce dall’infortunio di Romelu Lukaku, rimediato nell’ultima amichevole estiva vinta 2-1 contro l’Olympiacos. Gli esami hanno evidenziato un problema muscolare alla coscia, con tempi di recupero stimati tra i tre e i quattro mesi.

Con Lorenzo Lucca unico centravanti di ruolo a disposizione, il Napoli si è mosso sul mercato alla ricerca di un sostituto all’altezza. Diverse le opzioni valutate, ma secondo le indiscrezioni Hojlund sarebbe la prima scelta di Antonio Conte per colmare il vuoto lasciato dall’assenza del belga.

Se il giocatore darà il suo ok definitivo, l’operazione verrà formalizzata nei prossimi giorni e Hojlund diventerà il nuovo numero 9 del Napoli, pronto a guidare l’attacco azzurro in Serie A e in Champions League.