Napoli, De Laurentiis propone il rinnovo a Gattuso e Hysaj in caso di Champions

Il presidente del Napoli è pronto a rivedere la posizione dell’allenatore e del terzino, che ha dato un grande contributo alla causa durante questa stagione.

Colpo dI scena nel futuro dI Gennaro Gattuso ed Elseid Hysaj, rispettivamente allenatore e. Terzino del Napoli. I due hanno il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ma se fino a qualche giorno fa l’ipotesi di un rinnovo appariva remota, ora sembrano esservi segnali fI riavvicinamento con Aurelio De Laurentiis.

Il presidente del Napoli, alla vigilia del match contro il Verona che vale un posto inn Champions e il riscatto di un’intera stagione, sta riflettendo sulla costruzione del prossimo organico, in cui intende inserire anche Gattuso e Hysaj.

Entrambi sono stati recentemente accostati alla Fiorentina del patron Rocco Commisso, deciso a costruire una squadra più competitiva che possa finalmente tornare in Europa. I buoni rapporti di Mario Giuffrida , procuratore dI Hysaj, con l’ambiente viola sembravano poter facilitare le cose, ma le ultime indiscrezioni giornalistiche inscenano un futuro più vicino alle pendici del Vesuvio.

Secondo “Il Mattino”, infatti, Giuffrida avrebbe fissato un appuntamento con De Laurentiis per discutere del rinnovo dI Hysaj. Si parla di un contratto triennale per un calciatore che veste l’azzurro dal 2015.

Se ne parlerà dopo la gara dI domani, alla quale presenzierà anche De Laurentiis, pronto a festeggiare insieme aI propri calciatori. Sarà forse l’occasione per parlare anche con Gennaro Gattuso. Tra i due ci sono state parecchie tensioni in questi mesi, tanto che il rinnovo del mister calabrese è congelato dallo scorso gennaio. De Laurentiis si è peró ricreduto, riconoscendo la bontà del lavoro svolto in questi due anni e mezzo alla guida della squadra.

Il patron del Napoli è pronto a riconoscere le proprie colpe e fare un passo indietro. Firenze, per ora, resta sullo sfondo. C’è un presente ancora tutto da scrivere.

Migliori Bookmakers AAMS