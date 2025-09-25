Napoli, De Laurentiis jr accusa Lega Serie A e StatSports per l’infortunio di Buongiorno

De Laurentiis - Stadiosport.it

Il vicepresidente del Napoli, Edoardo De Laurentiis, ha puntato il dito contro la Lega Serie A e StatSports, ritenendole responsabili del recente infortunio subito da Alessandro Buongiorno.

Il difensore della Nazionale si è fermato durante la vittoria per 3-2 contro il Pisa allo Stadio Diego Armando Maradona, accusando un problema muscolare. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado all’adduttore lungo della coscia sinistra, che lo costringerà a saltare il big match di campionato contro il Milan a San Siro e anche l’impegno di Champions League con lo Sporting CP.

La scorsa stagione il Napoli non aveva avuto impegni europei ed era stato eliminato presto dalla Coppa Italia, potendo così concentrare tutte le energie sul campionato, culminato con lo scudetto conquistato davanti all’Inter. Quest’anno, invece, il calendario fitto sta già pesando sulla squadra.

Attraverso un duro sfogo pubblicato sui social, De Laurentiis jr ha criticato la gestione dei dati atletici dei giocatori:

“È inaccettabile non mettere a disposizione dei professionisti e dei preparatori i dati necessari. Senza informazioni strategiche non possiamo sviluppare gli algoritmi indispensabili per preservare la salute e le prestazioni dei calciatori. L’infortunio di Buongiorno è l’ennesima prova: la responsabilità è della Lega e di StatSports”.

Il riferimento è al fatto che la Lega Serie A collabora con StatSports per fornire i dati ufficiali relativi a parametri come la distanza percorsa e la velocità media dei giocatori, ma – come sottolinea La Gazzetta dello Sport – non tutte le statistiche vengono condivise, soprattutto quelle che potrebbero avvantaggiare alcuni club nelle scelte tecnico-tattiche.

Non è la prima volta che Buongiorno deve fare i conti con un problema simile: nella passata stagione il difensore aveva già subito un infortunio all’adduttore, ma della gamba destra, che lo aveva costretto a restare fuori per otto partite.

I migliori bookmaker