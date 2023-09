Napoli, calciomercato estate 2023: tabellone trasferimenti con acquisti, cessioni, rosa aggiornata e 11 titolare

Napoli calciomercato estivo con tutti gli acquisti e la nuova formazione con gli undici titolari e la rosa completa.

L’allenatore del Napoli Rudi Garcia durante la partita di Serie A contro il Frosinone. 19 agosto 2023 (© AnsaFoto) – StadioSport.it

L’era di Rudi Garcia è già iniziata. Con il Napoli campione d’Italia, il tecnico francese ha il compito di avere una squadra in piena euforia. Dopo la vittoria tutti si aspettavano che il Napoli smembrasse la sua squadra e che vendesse i suoi gioielli, ma così non è stato. Non ci sono stati, infatti, stravolgimenti nella rosa.

L’unica cessione importante, ormai inevitabile, è stata quella di Kim che è approdato al Bayern Monaco. Il difensore coreano è stato uno dei capisaldi del trionfo azzurro. A sostituirlo è stato Natan, dalla Red Bull Brigantino. Il brasiliano, tuttavia, non è stato utilizzato nelle prime due uscite di campionato e solo Rudi Garcia saprà quando ci sarà il momento giusto.

Il mercato in entrata, però, non è terminato. L’altro acquisto è stato Cajuste dal Reims. Lo svedese non ha iniziato benissimo con l’errore che ha portato al calcio di rigore contro il Frosinone. Tuttavia, il centrocampista sarà una riserva dell’inamovibile coppia Lobotka-Anguissa che continua ad essere quella titolare.

L’ultimo acquisto è stato quello di Lindstrom dall’Eintract di Francoforte. Giocatore polivalente che può giocare davanti al centrocampo e anche sull’esterno di attacco è ciò che il Napoli chiedeva. Il danese, infatti, andrà a sostituire Lozano. Il messicano ha firmato per il ritorno nella ex squadra, il PSV, e ha detto addio dopo tanti anni in azzurro.

Napoli, acquisti e cessioni

ACQUISTI: Lindstrom (Eintracht Francoforte, a), Cheddira (Bari, a), Cajuste (Stade Reims, c), Natan (Bragantino, d), Gollini (Atalanta, p), Caprile (Bari, p), Contini (Reggina, p), Costanzo (Pro Vercelli, d), Zanoli (Sampdoria, d), Saco (Pro Vercelli, c)

CESSIONI: Hysaj (Taranto, d), Cheddira (Frosinone, a), Folorunsho (Verona, c), Obaretin (Trento, d), Cioffi (Ancona, a), Mezzoni (Perugia, d), Labriola (Giugliano, c), Ambrosino (Catanzaro, a), Marchisano (Pro Sesto, c), Marranzino (Juve Stabia, a), D’Agostino (Monopoli, a), Iaccarino (Monopoli, c), Spavone (Pro Vercelli, c), Pesce (Pro Vercelli, a), Vergara (Reggiana, c), Caprile (Empoli, p), Boffelli (Cavese, p), Kim (Bayern Monaco, d), Candellone (Juve Stabia, a), Costa (Vicenza, d), Alastuey (Club Deportivo Teruel, c), Sgarbi (Avellino, a), Bereszynski (Sampdoria, d), Ndombele (Tottenham, c)

Napoli, rosa completa

PORTIERI: Alex Meret, Pierluigi Gollini, Davide Marfella.

DIFENSORI: Natan, Amir Rrhamani, Juan Jesus, Mario Rui, Leo Skiri Østigård, Mathías Olivera, Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Zanoli

CENTROCAMPISTI: Diego Demme, Stanislav Lobotka, Zambo Anguissa, Eljif Elmas, Piotr Zielinski, Jens-Lys Michel Cajuste

ATTACCANTI: Khvicha Kvaratskhelia , Giacomo Raspadori, Jesper Lindstrøm, Matteo Politano, Victor Osimhen, Giovanni Simeone, Alessio Zerbin.

Napoli, probabile formazione

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.