Napoli, calciomercato estate 2021: tabellone trasferimenti con acquisti, cessioni, rosa aggiornata e 11 titolare

Tutte le operazioni del calciomercato estivo 2021 del Napoli: acquisti, cessioni e formazione titolare.

La squadra che sicuramente è cambiata di meno tra tutte è il Napoli. L’unica novità, rispetto allo scorso anno, è stato l’arrivo sulla panchina di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano si è trovato già una squadra assemblata che, lo scorso anno, ha sfiorato la Champions League, perdendola all’ultima giornata. Proprio in virtù della mancata qualificazione in coppa, non ci sono stati tantissimi acquisti da parte dei partenopei.

Aurelio De Laurentiis era stato chiaro: si sarebbe acquistato solo in caso di vendita di qualche big. Si parlava, come ogni anno, di Kalidou Koulibaly, conteso all’estero, ma il difensore azzurro è rimasto ancora a Napoli. Così come anche Fabián Ruiz che domenica, contro il Genoa, ha realizzato un super gol. Tuttavia, però, ci sono stati degli acquisti. Il primo è stato Juan Jesus, ex Roma ma acquistato da svincolato, che sarà il quarto difensore di Spalletti.

Oltre il brasiliano, c’è stato un’altra entrata nell’ultima giornata di calciomercato. Si tratta di Zambo Anguissa, ex centrocampista del Marsiglia. Il Napoli lo ha acquistato in prestito annuale dal Fulham con un riscatto fissato a 15 milioni di euro. Le cessioni non sono di certo mancate, la maggior parte per fine contratto.. Tra queste c’è stata quella di Elseid Hysaj che ha firmato con la Lazio da svincolato.

Lo stesso anche per Nikola Maksimović. Scaduto il suo contratto, da svincolato è stato acquistato dal Genoa. Qualche cessione anche per i giovanissimi come Gennaro Tutino. L’attaccante è del Napoli , dopo il prestito alla Salernitana, è finito al Parma. Ceduto anche Sebastiano Luperto che giocherà sempre in Serie A ma con la maglia dell’Empoli.

Sembrava in orbita Sampdoria, ma la trattativa per Andrea Petagna alla fine è saltata. L’ex Spal, che ha realizzato il gol della vittoria nella scorsa giornata, rimarrà a Napoli e sarà uno dei futuri attaccanti. Anche Adam Ounas rimane nel capoluogo campano dopo l’esperienza col Crotone. Spalletti crede in lui e l’algerino ha dimostrato le sue capacità domenica a Marassi, realizzando una grande partita.

Il Napoli giocherà in Europa League in un girone con Leicester, Spartak Mosca e Legia Varsavia. Così come la Lazio, neanche il Napoli è stato particolarmente fortunato nel sorteggio. Trasferte insidiose in inverno e che potrebbero pesare anche sulla condizione fisica dei giocatori. Spalletti, dunque, potrà contare sui propri ricambi di esperienza e cercare di passare il girone.

Acquisti:

Anguissa (Fulham, c)

Juan Jesus (Svincolato, d)

Cessioni:

Hysaj (fine contratto, d),

Maksimović (fine contratto, d)

Tutino (Parma, a)

Luperto (Empoli, d)

Rosa:

PORTIERI: Alex Meret, David Ospina, Davide Marfella.

DIFENSORI: Kalidou Koulibaly, Kostas Manolas, Amir Rrhamani, Juan Jesus, Mario Rui, Faouzi Ghoulam, Giovanni Di Lorenzo, Kevin Malcuit, Alessandro Zanoli, Filippo Costa.

CENTROCAMPISTI: Diego Demme, Stanislav Lobotka, Zambo Anguissa, Fabian Ruiz, Eljif Elmas, Piotr Zielinski.

ATTACCANTI: Lorenzo Insigne, Hirving Lozano, Matteo Politano, Adam Ounas, Victor Osimhen, Andrea Petagna, Dries Mertens.

Formazione tipo

(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen

