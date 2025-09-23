Napoli batte il Pisa 3-2 e resta a punteggio pieno in Serie A

Il Napoli continua la sua corsa in vetta alla classifica e resta l’unica squadra a punteggio pieno dopo quattro giornate. Al Maradona i Partenopei hanno superato il Pisa per 3-2 con le reti di Billy Gilmour, Leonardo Spinazzola e Lorenzo Lucca, al termine di una sfida combattuta fino all’ultimo.

Antonio Conte ha dovuto ricorrere al turnover dopo la faticosa sconfitta in Champions League contro il Manchester City, giocata in dieci uomini per oltre un’ora. Fuori Lukaku fino a dicembre, dentro Meret, Olivera, Elmas e lo stesso Gilmour, mentre il Pisa si è presentato senza Stengs, Touré e Denoon, ma con Cuadrado e l’ex Raul Albiol in panchina.

Dopo un avvio equilibrato, con Politano che non ha sfruttato un errore di Semper e un gol annullato a Elmas per fuorigioco millimetrico di Hojlund, è stato Gilmour a sbloccare la partita al 37’: dribbling secco e tiro deviato in rete, primo gol con la maglia azzurra. Poco prima dell’intervallo il Pisa ha sfiorato il pari con Leris, ma Meret ha risposto da campione.

Nella ripresa il Napoli ha sprecato con Politano e McTominay, subendo poi il ritorno del Pisa: rigore trasformato da Nzola per un tocco di mano di Beukema e risultato sull’1-1. La reazione dei padroni di casa è arrivata con Spinazzola, bravo a liberarsi al limite e sorprendere Semper sul primo palo per il nuovo vantaggio.

La gioia del Maradona è esplosa di nuovo all’ingresso in campo di Lucca, che al debutto ha trovato subito la rete con un destro potentissimo sotto la traversa per il 3-1. Il Pisa non ha mollato e ha accorciato nel finale grazie a un errore di Di Lorenzo che ha regalato a Lorran il 3-2. Nei minuti di recupero Meret ha blindato la vittoria con una parata decisiva su Angori.

Con questo successo il Napoli resta a punteggio pieno con quattro vittorie in quattro gare, due punti sopra la Juventus. Un segnale importante per Conte, che però sa di dover lavorare ancora tanto per gestire al meglio un gruppo rinnovato e chiamato alla doppia sfida campionato-Champions.

