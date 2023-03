Napoli avanti e tutti gli altri dietro: gli scommettitori vedevano equilibrio dietro alla squadra di Spalletti

Il conto alla rovescia è iniziato: il Napoli veleggia verso il tricolore, il terzo della sua storia. La marcia della banda Spalletti è stata pressoché immacolata; di contro, le inseguitrici hanno balbettato a più riprese e così il divario di punti si è fatto considerevole, chiudendo di fatto già a inizio anno la lotta per il titolo.

Anche in chiave scommesse, si punta forte sullo scudetto al Napoli: una conferma arriva dall’ultima indagine dell’Osservatorio Scommesse di Lottomatica, che ha analizzato le puntate sulla vincente del campionato, ma anche su zona retrocessione e capocannoniere del torneo.

Il Napoli raccoglie più della metà (51%) delle scommesse sulla vincente Serie A, staccando nettamente la concorrenza: Inter, Milan e Juventus attraggono, infatti, ciascuna il 13% di puntate.

Dalla rilevazione emerge come la Roma (7,3% di scommesse) sia messa dagli scommettitori al pari delle grandi.

Questo non cambia rispetto alla rilevazione d’inizio stagione, con i giallorossi che erano dati addirittura come principale rivale dell’Inter favorita, davanti a Juventus, Napoli e Milan.

Osservando le scommesse vincente Serie A 2022-23 per aree Nielsen, si nota come il Napoli domini nettamente al Sud. Di contro, la Roma ottiene pochi riscontri al Nord. Curiosamente, a dar più chance scudetto a Inter, Milan e Juventus è il Sud: al Nord Ovest, le tre big raccolgono puntate analoghe, mentre al Nord Est c’è maggiore fiducia sul Milan.

Bagarre salvezza, numeri sulle scommesse retrocessione in Serie B

Dalla (non) lotta scudetto alla zona retrocessione: l’analisi dell’Osservatorio Scommesse di Lottomatica si è concentrata anche sulla parte bassa della classifica di Serie A, andando a vedere cosa pensino gli scommettitori sulla bagarre salvezza.

Squadra Retrocessione Sì Retrocessione No Totale Spezia 0,6% 14% 14,6% Monza 1,5% 0,4% 1,9% Cremonese 7,8% 2,3% 10,1% Lecce 0,4% 19,7% 20,1% Salernitana 10,4% 3% 13,4% Sampdoria 8,4% 3,1% 11,5% Verona 3,3% 22,8% 26,2%

Per gli scommettitori, sono Salernitana, Sampdoria e Cremonese le tre squadre indiziate per la retrocessione. Se le ultime due occupano attualmente il fondo della classifica, a -6 dal Verona terzultimo, la Salernitana ha 7 punti di vantaggio sulla zona rossa: eppure si crede poco in una salvezza bis degli amaranto.

Curiosamente, c’è più fiducia sul Lecce, avanti di appena 2 punti, e sullo Spezia, che non vince da metà gennaio ed è dietro di 4 punti in classifica. Chance di salvezza anche per l’Hellas Verona: gli scaligeri, dopo una prima parte di campionato da dimenticare, si sono risollevati con l’arrivo in panchina di Zaffaroni e, per gli scommettitori, hanno buone possibilità di uscire dalla zona retrocessione, distante oggi solo 3 punti.

Capocannoniere Serie A: Osimhen, Vlahovic e Immobile i 3 indiziati secondo gli scommettitori:

L’Osservatorio Lottomatica ha puntato i riflettori anche sulle giocate relative al capocannoniere della Serie A 2022-23. Sono Victor Osimhen, Dusan Vlahovic, Lautaro Martínez e Ciro Immobile i nomi su cui si scommette di più, rispettivamente con il 17,5%, 15,8% e 10,4% di preferenze.

La punta del Napoli, attuale leader con 19 gol, sta vivendo una stagione magica e, con Kvaratskhelia, forma una coppia d’oro. Di contro, lo juventino Vlahovic è alle prese con un’annata difficile, complici guai fisici e i problemi generali della squadra: fin qui il serbo ha segnato appena 6 gol.

Per il resto, l’analisi restituisce più fiducia, in chiave scommesse marcatori della Serie A, sul fiorentino Jović (5,8%) e sul bolognese Arnautović (3,4%) che sul romanista Abraham (2%), mentre l’atalantino Lookman, protagonista di una convincente prima parte di stagione e attualmente terzo a quota 12 gol, finisce nel calderone della voce “Altro” (14,2%).

Stessa quota di Vlahovic ma stagione diversa per Lautaro Martínez e per Ciro Immobile: l’interista, 14 gol finora in campionato, dopo la vittoria del Mondiale Albiceleste si è caricato l’Inter sulle spalle e tiene alta la carica dei suoi, andando puntualmente a segno e risultando spesso decisivo.

È, invece, un continuo start&stop a causa degli infortuni per il bomber della Lazio, che insegue il pokerissimo in chiave capocannoniere, ma che fin qui ha realizzato soltanto 9 gol.

Fonte dati: https://www.lottomatica.it/scommesse/eventi/osservatorio-scommesse/campionato-marcatori-2022-2023