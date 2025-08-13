Napoli, affare fatto per Miguel Gutierrez: visite mediche dopo il ritiro

Miguel Gutierrez - Stadiosport.it

Il Napoli ha chiuso ufficialmente la trattativa con il Girona per Miguel Gutierrez, mettendo fine alle voci allarmistiche circolate nelle ultime ore. Come anticipato, i dettagli e le tempistiche dell’operazione erano già stati definiti: ora non resta che attendere l’arrivo del terzino spagnolo in Italia, previsto al termine del ritiro di Castel di Sangro, per sostenere le visite mediche e firmare il contratto.

Parallelamente, il club azzurro sta valutando il futuro di Eljif Elmas. Le indiscrezioni della scorsa notte trovano conferma: per il momento non sono previsti acquisti di altri esterni offensivi e la decisione sul macedone del Lipsia sarà presa più avanti.

Per il centrocampo le valutazioni proseguono senza fretta. Fabio Miretti resta un’opzione in stand-by, mentre l’interesse per Giovanni Fabbian è confermato. La dirigenza si muoverà solo una volta risolte le situazioni attualmente in sospeso.

Il mercato estivo del Napoli è stato finora particolarmente movimentato e ambizioso. La squadra di Antonio Conte ha già messo a segno acquisti di grande spessore: su tutti Kevin De Bruyne, arrivato a parametro zero dopo la fine del contratto con il Manchester City. A lui si aggiungono Noa Lang, Sam Beukema e Lorenzo Lucca, rinforzi che hanno alzato il livello qualitativo e la profondità della rosa.

Con l’innesto imminente di Gutierrez e le prossime decisioni su Elmas e il centrocampo, il Napoli continua a lavorare per consegnare a Conte una squadra competitiva su tutti i fronti nella prossima stagione.