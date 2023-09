Napoli 2023-2024: tutti gli ingaggi della rosa

Napoli 2023-24 tutti gli ingaggi dei giocatori nell’intera rosa. Il valore non si allontana molto da quello della passata stagione.

Aurelio De Laurentiis, il presidente che ha riportato Napoli sul tetto d’Italia – StadioSport.it

Il Napoli che ha vinto il campionato ha sicuramente uno degli ingaggi più elevati della Serie A. La squadra non è stata stravolta, se non per l’addio annunciato di Kim, e ha mantenuto pressoché intatto il proprio valore. La cessione del coreano, di Ndombele e di Lozano e gli acquisti di Natan, Lindstrom e Cajuste non hanno cambiato tantissimo la cifra.

Dai 45 milioni della scorsa stagione, infatti, gli azzurri sono passati a 42 milioni di euro ossia 86 milioni lordi. Naturalmente c’è sempre un giocatore che è più pagato degli altri ed è Osimhen. Il nigeriano, che nello scorso campionato è stato capocannoniere, è quello più ricoperto d’oro con tutti i bonus che ha ricevuto assieme a Zielinski e Di Lorenzo.

Tra quelli più bassi tra i top, invece, c’è quello di Kvaratskhelia. Il georgiano quasi anonimo lo scorso anno, è completamente esploso ed il suo valore adesso è sicuramente triplicato. Ecco la rosa di tutti i giocatori del Napoli.

L’allenatore del Napoli Rudi Garcia durante la partita di Serie A contro il Frosinone. 19 agosto 2023 (© AnsaFoto) – StadioSport.it

Napoli, monte ingaggi

Victor Osimhen – 4,5 milioni di euro netti (5,9 milioni lordi)

Pietr Zielinski – 3,5 milioni netti (6,4 milioni lordi)

Stanislav Lobotka – 3,5 milioni netti (4,5 milioni lordi)

Giovanni Di Lorenzo – 3 milioni netti (5,5 milioni lordi)

Diego Demme – 2,5 milioni netti (3,2 milioni lordi)

Giacomo Raspadori – 2,5 milioni netti (4,6 milioni lordi)

Jesper Lindstrom – 2,3 milioni netti (3,6 milioni lordi)

Frank Anguissa – 2,2 milioni netti (2,8 milioni lordi)

Matteo Politano – 2,2 milioni netti (4,0 milioni lordi)

Mario Rui – 2,1 milioni netti (3,8 milioni lordi)

Alex Meret – 2 milioni netti (3,7 milioni lordi)

Amir Rrahmani – 1,8 milioni netti (3,3 milioni lordi)

Giovanni Simeone – 1,7 milioni netto (3,1 milioni lordi)

Mathias Olivera – 1,5 milioni netti (1,9 milioni lordi)

Eljif Elmas – 1,5 milioni netti (1,9 milioni lordi)

Jens Cajuste – 1,2 milioni netti (1,9milioni lordi)

Natan – 1,1 milioni netti (1,7 milioni lordi)

Leo Ostigard – 1,0 milioni netti (1,3 milioni lordi)

Juan Jesus – 1,0 milioni netti (1,85 milioni lordi)

Khvicha Kvaratskhelia – 1,0 milioni netti (1,3 milioni lordi)

Pierluigi Gollini – 400mila netti (724mila lordi)

Alessandro Zanoli – 80mila netti (148mila lordi)

TOTALE – 42,5 milioni di euro netti (68 milioni di euro lordi)