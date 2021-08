Napoli, 2 giornate di squalifica per Osimhen: salta la Juventus, ecco il ricorso

Grave perdita per il Napoli in vista della sfida della Juve dopo la sosta. Victor Osimhen, espulso nel match d’esordio contro il Venezia, salterà sicuramente la partita col Genoa ed anche il big match contro i bianconeri. Il Napoli non ci sta e ha presentato ricorso per ridurre la squalifica ad una.

Non un esordio indimenticabile per Victor Osimhen. Il nigeriano era carico per la sua prima partita della stagione contro il Venezia al Diego Armando Maradona ma un episodio lo ha fatto uscire prima del previsto. Un fallo in area ai danni di Heymans gli è costato il rosso diretto. L’arbitro Aureliano non ha esitato ed ha subito estratto il cartellino. Per lui si trattava di condotta violenta nei confronti di un avversario.

Schiaffo o pugno che sia, l’attaccante del Napoli ha dovuto lasciare il campo a pochi minuti dall’inizio della partita. La squadra di Luciano Spalletti ha comunque vinto ma sale la preoccupazione per i prossimi incontri. Domenica il Napoli giocherà al Ferraris contro il Genoa ma l’attenzione è tutta per la sfida con la Juventus. Per Osimhen sono state date due giornate di squalifica e c’è il rischio che possa saltare proprio la partita contro la Vecchia Signora.

Osimhen, il Napoli si appella alla prova TV

Il Napoli ha subito presentato ricorso in seguito alla decisione del Giudice Sportivo. L’arbitro Aureliano ha confermato la condotta violenta “per aver colpito, volontariamente, con uno schiaffo al volto un avversario con il pallone non a distanza di gioco”. Il club partenopeo, però, ha già annunciato che si appellerà alla prova TV per comprare come la condotta di Osimhen non sia stata per nulla violenta.

Se il ricorso dovesse essere respinto, Osimhen si vedrà costretto a saltare i due match. La sfida contro i bianconeri, dopo la sosta per le Nazionali, è il pallino fisso di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano spera di poter avere il suo uomo a disposizione che aveva fatto vedere grandi cose contro i veneti. Bisognerà attendere, dunque, le novità per il ricorso.

