Nantes-Juventus Allegri: “Chiesa non ci sarà. Non giocheremo con i tre davanti. Locatelli, oltre alle qualità tecniche, ha tante qualità morali”.

La Juventus di Max Allegri, dopo il pareggio per 1-1 dell’andata, è pronta ad affrontare gli altri 90 minuti della gara di ritorno contro il Nantes per cercare di strappare il pass per gli ottavi di Europa League, che resta l’obiettivo primario della stagione bianconera.

Massimiliano Allegri ha rilasciato le proprie dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Nantes, il tecnico ha iniziato parlando dell’indisponibilità di Federico Chiesa “Chiesa domani non ci sarà, purtroppo quando non giochi da tanti mesi si è soggetti ad acciacchi che vanno e vengono”

Il tecnico livornese ha poi continuato la propria intervista sul piano tattico che la Juventus adotterà nella gara di domani “Sicuramente non giocheremo a tre davanti per il semplice fatto che se la partita dovesse durare 120 minuti, dovrò preservare qualcuno che potrà entrare a gara in corso. Domani non dovremmo dipendere soltanto dalle giocate di Di Maria e Paredes, tutti dovranno scendere in campo con l’atteggiamento giusto e con la giusta attenzione, evitando di concedere a loro quello che gli abbiamo concesso all’andata.”

Massimiliano Allegri ha poi terminato il tutto, esprimendosi sul momento di forma di Locatelli e sulla gara dell’andata “Fargli i complimenti è riduttivo, lui è un ragazzo che ha sia doti tecniche che doti morali giuste per diventare una bandiera della Juventus. All’andata abbiamo fatto un’ottima partita, abbiamo sbagliato a concedergli quelle due occasioni, loro sono bravi nei contropiedi, ma noi siamo sereni e consapevoli delle nostre qualità. L’Europa League è un nostro obiettivo.”