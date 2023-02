Nantes-Juventus 0-3, dichiarazioni post partita Allegri: “Di Maria è diverso dagli altri, è capace di alzare il livello della squadra da solo.”

La Juventus di Max Allegri dilaga a Nantes, finisce 0-3 in casa dei francesi con la splendida prestazione di Angel di Maria che mette a segno una tripletta e fa stappare il pass per gli ottavi di Europa League ai bianconeri.

Massimiliano Allegri ha rilasciato le proprie dichiarazioni nel post partita ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico juventino ha iniziato la propria conferenza elogiando l’MVP della serata Angel Di Maria “Lui è diverso dagli altri, riesce a vedere cose che gli altri non vedono ed è capace di alzare il livello della squadra da solo, vede delle cose che gli altri non vedono, con lui in campo gli altri sono più sereni.”

Il tecnico livornese ha poi espresso il proprio pensiero sul prosieguo della stagione bianconera in Europa League “Vincere in trasferta non è mai semplice, soprattutto in campo europeo. Non è che noi, siccome siamo scesi dalla Champions League, dobbiamo vincere per forza l’Europa League, noi ci proviamo a vincerla, ma ci sono comunque tante altre squadre molto forti. In questo momento vedendo la classifica in campionato è normale che l’Europa League sembra l’unica via d’accesso per la Champions League, ma da sembrare una via d’accesso a vincerla ce ne vuole, bisogna andarci piano. Noi cercheremo di arrivare in fondo a questa competizione.”

Infine, Allegri ha speso delle parole anche in merito alla crescita dei giovani come Miretti e Fagioli “Noi all’inizio avevamo costruito la squadra per giocare a tre davanti e con tre centrocampisti, poi gli infortuni di Chiesa e Pogba ci hanno fatto cambiare modo di giocare, ma dalle cose negative sono uscite fuori cose positive, come il fatto di aver trovato dei giovani come Miretti e Fagioli che stanno crescendo e che vanno supportati.”