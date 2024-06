Nadal – Alcaraz, il super doppio alle Olimpiadi

A guardare i nomi, sembrerebbe essere un doppio imbattibile, soprattutto su terra. C’è però poi la verità. Ovvero, il fatto che il doppio è una disciplina a sé nel tennis, e che non sempre i singolaristi più forti poi si confermano anche nel doppio.

Ecco perché la coppia di assi che la Spagna calerà nel torneo di doppio ai Giochi di Parigi 2024, Rafa Nadal e Carlos Alcaraz, potrebbe essere una delle più temibili a competere, ma non necessariamente la favorita.

Certo, difficile immaginare un doppio con cui la Spagna potrebbe avere più opportunità di andare a caccia dell’oro olimpico. Tuttavia, è anche bene non lasciarsi cullare dalle facili tentazioni di scommettere a occhi chiusi su questa abbinata.

Tornando all’aspetto di oggi, a ufficializzare la decisione è stato questa mattina il ct della nazionale iberica David Ferrer che ha anche confermato che l’altra coppia di doppio sarà composta da Granollers e uno tra Davidovich Fokina e Carreno Busta.

“Non ho potuto vincere una medaglia da giocatore – ha dichiarato David Ferrer – spero di riuscirci da capitano“.

Si spinge ancora più in là il presidente della Federtennis spagnola Miguel Díaz: “Fra maschile e femminile, possiamo aspirare a due o tre medaglie. Al recente Roland Garros Rafa è stato sfortunato a trovare il giocatore più in forma del momento come Zverev. Ma la superficie parigina ci avvantaggia e sono certo che Rafa saprà farsi valere. Siamo fiduciosi che possa esserci più di una medaglia” – ha dichiarato.

