Mourinho riparte dal Fenerbahce: turchi in delirio

Nuova avventura per Josè Mourinho. Lo Special One è ufficialmente il nuovo allenatore del Fenerbahce.

Mourinho da poco esonerato dalla Roma, lascia il calcio che conta e riparte dalla Turchia, precisamente dal Fenerbahce. Non sarà più l’allenatore del momento, ma la sua presentazione come sempre è da Special One, da star cinematografica. Tifosi in delirio, facile dire….. cose turche.

In questa stagione il campionato turco è stato vinto Galatasaray con il punteggio record di 102 punti. Il Fenerbahce, che non vince da 10 anni, è arrivato secondo, distanziato di 3 punti. Il presidente Ali Koc per ritornare al successo ha pensato a Mourinho, il nome ad effetto per consolare una tifoseria delusa dalla vittoria dell’eterno nemico, ma estremamente calda e passionale.

Mourinho carica il Fenerbahce: “Questa maglia sarà la mia pelle”

A parole Mourinho è sempre il solito Special One. Se il presidente del Fenerbahce lo ha definito” senza ombra di dubbio uno dei primi cinque migliori allenatori di sempre“, il tecnico portoghese si è presentato con dichiarazioni di amore.

“Your dreams are now my dreams.” 💛💙 pic.twitter.com/vBibNiHVpj — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 2, 2024

“Ho sentito un amore profondo quando il mio nome è stato accostato a quello del Fenerbahce. Un allenatore solitamente percepisce questo amore solo dopo una vittoria. Tutto questo mi dà una grande responsabilità. Anche io ora appartengo a questa famiglia, questa è la mia maglia ed è come la mia pelle e le mie ossa. Per me il calcio è passione e penso di essere in uno dei posti migliori in assoluto per poterla sentire”.

