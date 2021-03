Calciomercato Napoli: sondaggi per Moueffek e Kaio Jorge

Moueffek Kaio Jorge Napoli. Gli azzurri cercano rinforzi sulle fasce ed in attacco. Per il primo reparto si pensa a Aïmen Moueffek, terzino del Saint-Etienne. Come punta il nuovo nome è quello di Kaio Jorge, giovane talento brasiliano del Santos. Resta da sciogliere, però, prima il nodo legato al contratto di Rino Gattuso che è ancora incerto sul rinnovo.

Una cosa è certa, questa non è stata la migliore stagione del Napoli. La squadra di Aurelio De Laurentiis ha perso tantissimi punti con squadre anche abbordabili. Fra queste c’è sicuramente il KO in casa contro lo Spezia oppure il pareggio contro un Torino che era davvero in crisi. A questo periodo di forma non smagliante, si aggiungono anche gli infortuni, praticamente una squadra del tutto dimezzata.

La sconfitta in Europa League contro il Granada ha fatto suonare altri campanelli d’allarme. A portare qualche ventata di ottimismo, però, è stato il bel successo a San Siro contro il Milan. Nonostante il Napoli sia rientrato prepotentemente nella lotta Champions, il futuro di Rino Gattuso è incerto. Il tecnico calabrese potrebbe non restare anche per il prossimo anno, però si cominciano già a cercare dei primi innesti per potenziare la squadra.

Moueffek Kaio Jorge Napoli, uno sguardo al futuro

Se c’è un reparto dove il Napoli è carente è sicuramente quello difensivo, in particolare sulle fasce. L’infortunio di Faouzi Ghoulam è stata una doccia fredda per l’allenatore che lo aveva appena recuperato. Inoltre, Elseid Hysaj non è sicuro di rimanere al Napoli. Il vecchio pupillo di Maurizio Sarri rimarrebbe solo in caso di un arrivo, clamoroso, proprio dell’ex tecnico di Juve e Chelsea.

Cristiano Giuntoli ha già un asso nella manica e viene dalla Francia, Aïmen Moueffek. Classe 2001, il terzino marocchino è un prodotto del vivaio del Saint-Etienne. Gioca sulla fascia destra ed in Ligue 1 ha collezionato già 7 presenze. Non si è ancora intavolata una trattativa definitiva ma il giocatore sembra gradire molto la destinazione. Su di lui ci sono anche alcune squadre della Premier League.

In attacco, invece, il Napoli si sta riprendendo. Hirving Lozano è tornato ad allenarsi, una buona notizia per il tecnico. Da migliore la condizione di Victor Osimhen che non è ancora al top. Anche per il reparto offensivo il Napoli si affida ad un giovanissimo, Kaio Jorge del Santos. Una seconda punta brasiliana di soli 19 anni che in 14 presenze in campionato ha già realizzato 4 reti.

L’agente del giocatore, tra l’altro, in un’intervista ha parlato dell’interesse dei partenopei. Per lui, Kaio Jorge potrebbe essere il nuovo Lautaro Martinez ma ha ammesso, duramente, che al Napoli farebbe panchina. Il cartellino è di 30 milioni di euro e l’altro ostacolo in più per il club partenopeo è che è extracomunitario. L’agente escluderebbe la pista campana ma l’interesse resta comunque vivo.

