Ufficiale: Thiago Motta nuovo allenatore del Bologna

Il Bologna ha scelto il nuovo allenatore: sarà Thiago Motta. L’allenatore italo-brasiliano ha firmato e diventerà il nuovo tecnico gialloblù.





Pochi giorni dopo un discusso esonero di Sinisa Mihajlovic, la dirigenza del Bologna ufficializza l’arrivo di Thiago Motta come nuovo tecnico.

A gareggiare con l’allenatore ex Spezia vi erano anche i nomi di Claudio Ranieri e di Roberto de Zerbi, ma a spuntarla è stato proprio Motta che, quindi, avrà per la terza volta l’opportunità di poter riproporre le proprie idee nel campionato italiano.

Ufficiale: Motta al Bologna

Sarà interessante adesso riuscire a capire come cambierà il Bologna dal punto di vista tattico. Infatti, è da inizio campionato che giocatori come Soriano e Barrow trovano poco spazio e lo stesso Cambiaso, acquistato questa finestra di mercato, rappresenta un grande investimento per il club rossoblù. Con l’arrivo sulla panchina del ex centrocampista dell’Inter, potrebbero ritrovare continuità di rendimento e di minutaggio.



Thiago Motta, nei sui trascorsi prima al Genoa e poi allo Spezia, ha dimostrato di avere le idee ben chiare su come far giocare la propria squadra ed è anche vero che la rosa del Bologna offrirebbe una grande varietà di scelta all’allenatore riguardo al modulo. Si potrebbe optare, dunque, su più opzioni, come il 4-2-3-1, 4-3-3 o nel caso anche il 3-5-2. Staremo a vedere se la scelta dell’ italo-brasiliano da parte del club sarà quella giusta per garantire un piazzamento tranquillo di metà classifica al club, lontano dai pericoli della retrocessine.