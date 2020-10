MotoGP Teruel 2020, Risultati PL3: Morbidelli davanti. Dovi ancora in Q1

L’italiano si prende la terza sessione di libere, davanti a Nakagami e Quartararo. In Q2 anche Vinales e Mir. Ancora male le Ducati

Franco Morbidelli ha ottenuto il miglior tempo nelle PL3 del Gran Premio di Teruel, seconda gara di fila sul circuito spagnolo di MotorLand Aragón. Il pilota del team Petronas Yamaha, proprio sotto la bandiera scacchi, ha piazzato l’1:47.333 che gli vale la prima posizione. Entro un decimo di distacco Takaaki Nakagami, LCR Honda (+0.059), e Fabio Quartararo, Petronas Yamaha (+0.068).

La M1 ufficiale di Maverick Vinales è in 4° posizione (+0.140), seguita dalla HRC di Alex Marquez (+0.213), issatosi nei primi dieci proprio sul finale. Con il 6° crono abbiamo un sorprendente Iker Lecuona, KTM Tech 3 (+0.215), seguito dalla Suzuki di Alex Rins (+0.221), che completa il quartetto spagnolo dalla 4° alla 7° posizione.

Franco Morbidelli, protagonista nelle PL3 del Gran Premio di Teruel 2020 (foto da: motogp.com)

A chiudere il quadro dei qualificati diretti in Q2 troviamo l’altra KTM Tech3 di Miguel Oliveira (+0.292), l’altra LCR Honda di Cal Crutchlow (+0.375) e la seconda Suzuki di Joan Mir (+0.382), avanti pur con qualche brivido finale. Le Ducati confermano le loro difficoltà, con tutti i piloti che, come una settimana fa, dovranno passare per la Q1.

Con l’11° tempo c’è Jack Miller, Ducati Pramac, out per appena 24 millesimi (+0.406); subito dietro Aleix Espargaro, Aprilia (+0.409), e Brad Binder, KTM (+0.489). Niente da fare per Andrea Dovizioso, solo 14° con la Ducati ufficiale (+0.545), seguito dalla Ducati Esponsorama di Tito Rabat (+0.690) e dalla seconda KTM ufficiale di Pol Espargaro (+0.692).

Con il 17° tempo troviamo Danilo Petrucci, Ducati (+0.763), davanti al connazionale Francesco Bagnaia, Ducati Pramac (+0.801), e al tedesco Stefan Bradl, Honda HRC (+0.922). Unici al di sopra del secondo di distacco Bradley Smith, Aprilia (+1.138), e Johann Zarco, Ducati Esponsorama (+1.168), finito a terra a poco più di 5′ dalla bandiera scacchi di fine turno.

Qui i risultati della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Teruel 2020, classe MotoGP.

