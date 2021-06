MotoGP, Risultati Qualifiche GP Assen 2021: “Vinales sorprende Quartararo. Bagnaia terzo”

Trionfo Yamaha nelle prove ufficiali del Gran Premio di Assen: Vinales precede Quartararo grazie ad un super giro, ma la Ducati di Pecco Bagnaia c’è.

Per la seconda volta consecutiva in qualifica, “El Diablo” Fabio Quartararo vede una pole position praticamente certa sfumare per meno di un decimo.

Il francese, leader del Mondiale Piloti, si deve accontentare del secondo posto, con 71 millesimi di svantaggio, a fronte dello straordinario ultimo giro messo insieme dallo spagnolo Maverik Vinales che sorprende il compagno di squadra nel team principale della Yamaha, portandosi a casa la prima posizione nelle qualifiche del Gran Premio di Assen, nona tappa della stagione.

Il duo Yamaha ha sfruttato l’ottima condizione e adattabilità della moto giapponese in questa pista chiudendo a più di 3 decimi di vantaggio rispetto al primo “avversario” motorizzato con marca differente.

A prendersi la terza posizione è stato “Pecco” Bagnaia con la sua Ducati che ha compiuto un giro, comunque, molto positivo dopo aver lottato nella prima fase di qualifiche, prendendosi la seconda posizione che gli è valsa l’accesso alla Q2, riuscendo a conquistare la prima fila di questo Gran Premio.

La Ducati di Bagnaia ha dimostrato di poter essere competitiva e domani potrebbe candidarsi come uno dei protagonisti della gara.

Leggera delusione per Johann Zarco che, con il team Pramac, non massimizza l’ottima Q1 fatta chiudendo al quinto posto alle spalle della prima Honda qualificata, ovvero quella di Nakagami.

Il francese partirà, comunque, dietro al connazionale Quartararo che lo precede di 22 punti nella lotta per il Mondiale. Delusione anche per Jack Miller che chiude ottavo a quasi 8 decimi dal gruppo dei primi ma, soprattutto, a parità di moto patisce quasi 3 decimi rispetto a Bagnaia.

Miguel Oliveira, prima delle KTM, chiude la seconda fila con il sesto posto e subito dietro si qualifica una deludente Suzuki con Alex Rins che salva il salvabile tenendo conto della decima posizione del compagno (e campione del mondo) Mir.

Valentino Rossi chiude con l’ultimo tempo della Q2 che gli vale la dodicesima posizione, magrissima soddisfazione di un’avventura, quella in Petronas, davvero complicata.

Anche Marc Marquez vorrà dimenticare in fretta la giornata di oggi: dopo aver toccato il paradiso con la vittoria nell’ultimo Gran Premio, il campione spagnolo, che ha patito anche una caduta durante le prove libere, non solo non passa il taglio della Q1, ma partirà anche dalla ventesima piazzola.

Le Yamaha sembrano competitive e la vittoria potrebbe essere una questione tra Vinales e Quartararo, ma Bagnaia ha dimostrato di esserci e la gara di domani sembra potersi rivelare davvero interessante.

Griglia di partenza del GP di Assen 2021

1 12 Maverik Vinales SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 306.7 1’31.814 2 20 Fabio Quartararo FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 306.7 1’31.885 0.071 / 0.071 3 63 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo Team Ducati 313.0 1’32.116 0.302 / 0.231 4 30 Taakaki Nakagami JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 309.8 1’32.314 0.500 / 0.198 5 5 Johann Zarco FRA Pramac Racing Ducati 315.4 1’32.394 0.580 / 0.080 6 88 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 310.6 1’32.450 0.636 / 0.056 7 42 Alex Rins SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 308.3 1’32.597 0.783 / 0.147 8 43 Jack Miller AUS Ducati Lenovo Team Ducati 313.0 1’32.609 0.795 / 0.012 9 41 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 309.8 1’32.666 0.852 / 0.057 10 36 Joan Mir SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 306.7 1’32.748 0.934 / 0.082 11 44 Pol Espargaro SPA Repsol Honda Team Honda 312.2 1’32.830 1.016 / 0.082 12 46 Valentino Rossi ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 305.2 1’32.919 1.105 / 0.089

PILOTI ELIMINATI IN Q1 13 27 Iker Lecuona SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 309.8 1’32.724 0.183 / 0.067 14 89 Jorge Martin SPA Pramac Racing Ducati 317.0 1’32.850 0.309 / 0.126 15 32 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 305.2 1’33.258 0.717 / 0.408 16 73 Alex Marquez SPA LCR Honda CASTROL Honda 311.4 1’33.288 0.747 / 0.030 17 10 Luca Marini ITA SKY VR46 Avintia Ducati 309.0 1’33.321 0.780 / 0.033 18 9 Danilo Petrucci ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 305.2 1’33.378 0.837 / 0.057 19 23 Enea Bastianini ITA Avintia Esponsorama Ducati 312.2 1’33.404 0.863 / 0.026 20 93 Marc Marquez SPA Repsol Honda Team Honda 310.6 1’33.477 0.936 / 0.073 21 33 Brad Binder RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 307.5 1’33.597 1.056 / 0.120 22 31 Garret Gerloff USA Petronas Yamaha SRT Yamaha 300.0 1’33.739 1.198 / 0.142

