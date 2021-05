MotoGP Risultati Prove Libere Jerez venerdì 30 Aprile: Bagnaia davanti a tutti

Risultati prima giornata di prove libere sul circuito di Jerez venerdì 30 aprile: Francesco Bagnaia con la sua Ducati è il più veloce.

Pecco Bagnaia è stato il più veloce di tutti nelle prime due sessioni di prove libere del venerdì sul circuito di Jerez de la Frontera in vista del Gran Premio di Spagna di domenica. Il pilota italiano con la sua Ducati ha girato con il tempo di 1’37”209.

Dietro di lui c’è Fabio Quartararo staccato di 178 millesimi con la sua Yamaha. Il Leader del mondiale MotoGP con 61 punti è a caccia della terza vittoria stagionale sul circuito di Jerez che è uno sei suoi preferiti.

Fonte twitter.com/MotoGP

Aleix Espargaro con l’Aprilia ha fatto il 3° tempo a 4 decimi e a seguire ci sono le Yamaha di Franco Morbidelli e Maverick Vinales staccati di mezzo secondo.

La Honda più veloce è stata quella di Nakagami con il 6° tempo seguito da Oliveira con la KTM e Alex Rins con la Suzuki.

Marc Marquez che torna a correre sul circuito dove l’anno scorso si era procurato il grave infortunio al braccio che l’ha tenuto fuori dalle gare per 9 lunghissimi mesi ha fatto il 16° tempo.

Marc Marquez torna sull’episodio dell’anno scorso quando si è fratturato l’omero in gara in conferenza stampa: “Qui ho ricordi belli e brutti. Le mie condizioni fisiche non sono molto diverse, ma spero di poter guidare meglio che a Portimao”.

Valentino Rossi 21° tempo a 1 secondo e mezzo da Pecco Bagnaia.

Queste le parole di Pecco Bagnaia dopo le prove libere del venerdì: “Sono contento di questa prestazione, questa è una pista che per storia non è mai andata a genio alla Ducati. L’anno scorso mi sono andato bene ed ero molto veloce, sono ripartito da lì nonostante stamattina non mi trovassi molto bene”.

Molto soddisfatto della prima giornata di libere anche Franco Morbidelli autore del 4° tempo con la sua Yamaha:

“Sono andato bene, mi sentivo bene in moto e riuscivo a guidare bene. Riesco a sfruttare i punti forti della moto e non soffro troppo nei punti più deboli. Qui non ci sono tanti rettilinei e non perdo troppo, riesco a guidare bene”.

MotoGP Jerez 2021 Risultati Prove Libere 2:

1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 294.2 1’37.209

2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 286.4 1’37.387 0.178 / 0.178

3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 291.1 1’37.646 0.437 / 0.259

4 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 285.7 1’37.704 0.495 / 0.058

5 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 287.2 1’37.726 0.517 / 0.022

6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 288.7 1’37.775 0.566 / 0.049

7 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 294.2 1’37.816 0.607 / 0.041

8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 289.5 1’37.847 0.638 / 0.031

9 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 294.2 1’37.888 0.679 / 0.041

10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 289.5 1’37.896 0.687 / 0.008

11 6 Stefan BRADL GER Honda HRC Honda 295.0 1’37.939 0.730 / 0.043

12 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 295.0 1’37.965 0.756 / 0.026

13 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 287.2 1’38.040 0.831 / 0.075

14 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 292.6 1’38.115 0.906 / 0.075

15 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 286.4 1’38.274 1.065 / 0.159

16 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 288.7 1’38.295 1.086 / 0.021

17 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 287.2 1’38.462 1.253 / 0.167

18 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 290.3 1’38.516 1.307 / 0.054

19 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 283.4 1’38.594 1.385 / 0.078

20 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 290.3 1’38.618 1.409 / 0.024

21 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 284.2 1’38.698 1.489 / 0.080

22 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 288.0 1’38.713 1.504 / 0.015

23 53 Tito RABAT SPA Pramac Racing Ducati 290.3 1’39.023 1.814 / 0.310

