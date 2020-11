MotoGP, risultati delle qualifiche del GP di Valencia

Si sono appena concluse le sessioni di qualifica al GP di Valencia, penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. È Franco Morbidelli a conquistare la pole su Yamaha con un ottimo tempo in 1:30.191.

Dietro al pilota italiano ci sono la Ducati di Jack Miller, a meno di un decimo di distacco, e la Honda di Nakagami, a 222 millesimi.

Il miglior tempo nelle PL3 del GP della Comunitat Valenciana 2020 è di Franco Morbidelli (foto da: motogp.com)

Buon weekend della KTM, che a un punto della Q2 si è trovata davanti con ben tre piloti a completare la prima fila: Oliveira, che ha girato in 1:30.781 piazzandosi decimo; Brad Binder, nono in 1:30.737 dopo aver dominato gran parte della qualifica; Pol Espargaro, quinto in 1:30.553.

Faticano i leader del Mondiale

Giornata difficile per i piloti che si stanno giocando il titolo iridato: Quartararo e Joan Mir. “El Diablo” ha chiuso secondo la Q1 e sembrava possedere un buon passo finché non è stato tradito da una gestione gomme scriteriata.

Sei giri con pneumatici morbidi che gli hanno fatto perdere molto grip e non gli hanno permesso di migliorare la sua prestazione nel momento cruciale della sessione. Il pilota spagnolo della Suzuki non è mai riuscito ad entrare in zona pole position e ha concluso le qualifiche al dodicesimo posto in 1:30.988, un decimo più lento del pilota francese che si è piazzato appena undicesimo.

