MotoGP Ordine d’Arrivo Gran Premio Repubblica Ceca: Vince Binder su Ktm

Brad Binder con la sua KTM conquista a sorpresa la prima vittoria in MotoGP andando a vincere il Gran Premio della Repubblica Ceca sul circuito di Brno davanti all’italiano Franco Morbidelli e al francese Johann Zarco che era scattato dalla pole position.

Il pilota sudafricano, con una gara straordinaria, ottiene una pazzesca vittoria da rookie, la prima per la casa di Mattinghofen in MotoGP, la prima di un pilota sudafricano in top class, prima di un centauro africano dal TT di Assen del 1966 con l’allora rhodesiano Jim Redman

Sul podio un bravissimo Franco Morbidelli con la Yamaha Petronas primo podio in MotoGP e Johann Zarco primo podio MotoGP per il team Avintia Ducati, bravo nel finale a tenere a bada il rimontante Rins che chiude con un ottimo 4° posto.

5° in rimonta Valentino Rossi che precede Oliveira.

Brad Binder conquista alla sua prima stagione in MotoGP la sua prima vittoria dopo una gara spettacolare con la sua KTM.

Binder era partito dal 7° posto in griglia di partenza ed ha rimontato riuscendo a mettersi davanti a tutti.

L’italiano Franco Morbidelli era stato al comando della gara per un bel pò di giri per poi essere costretto ad arrendersi per il degrado delle gomme e ha tagliato il traguardo con 5 secondi di ritardo.

Per Morbidelli arriva comunque un ottimo primo podio in classe regina.

Gara ‘a gambero’ per il leader del mondiale Fabio Quartararo solo 7° al traguardo mentre Nakagami, Miller ed Aleix Espargaro completano la top-10.

A punti anche Dovizioso (deludente come la Ducati ufficiale), Petrucci, Crutchlow, Vinales (gara da buttare per lui) ed Alex Marquez.

In classifica piloti MotoGP Quartararo sale a 59, contro i 42 di Vinales e i 31 di Morbidelli.

Ordine d’arrivo Gran Premio di MotoGP della Repubblica Ceca:

1 25 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 163.4 41’38.764

2 20 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 163.1 +5.266

3 16 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 163.0 +6.470



4 13 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 163.0 +6.609

5 11 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 162.9 +7.517

6 10 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 162.9 +7.969

7 9 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 162.6 +11.827

8 8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 162.6 +12.862

9 7 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 162.4 +15.013

10 6 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 162.4 +15.087

11 5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 162.3 +16.455

12 4 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 162.2 +18.506

13 3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 162.2 +18.736

14 2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 162.1 +19.720

15 1 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 161.8 +24.597

16 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 161.5 +29.004

17 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 161.3 +32.290

18 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 159.8 +55.977

Not Classified

44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 163.5 12 Laps

36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 160.2 18 Laps

27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 160.1 18 Laps

