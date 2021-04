MotoGP Ordine d’Arrivo Gran Premio di Doha: Vince Quartararo davanti a Zarco e Martin

Ordine d’arrivo Gran Premio di Doha di MotoGP: vince Fabio Quartararo con la Yamaha davanti alle Ducati Pramac di Zarco e Martin

Fabio Quartararo vince il Gran Premio di Doha, seconda prova del mondiale MotoGP 2021, seconda vittoria in due gare per le Yamaha ufficiali dopo quella di Maverick Vinales di domenica scorsa.

Per Fabio Quartararo è la 5° vittoria in carriera, 4° in classe MotoGP.

Sul podio vanno le due Ducati Pramac con Johann Zarco che chiude al 2° posto e Jorge Martin al 3° dopo che lo spagnolo era stato al comando della gara per 18 dei 22 giri per poi cedere la posizione a Quartararo solo negli ultimi 4 giri quando le sue gomme non gli permettevano più di tenere il ritmo della Yamaha. Nell’ultimo giro il rookie Martin è stato superato anche da Zarco ed ha chiuso 3° un ottimo gara

Valentino Rossi chiude in 16° posizione lontano dalla zona punti.

Fabio Quartararo, il più rapido nelle PL3 del GP di Doha 2021 (foto da: motogp.com)

Ancora Yamaha a Losail, stavolta a vincere è Fabio Quartararo, che viene fuori nel finale.

In questo secondo appuntamento è doppietta transalpina, con Johann Zarco (Ducati Pramac) che batte in volata un bravissimo Jorge Martin che conquista il suo primo podio in MotoGP.

Alex Rins con la sua Suzuki chiude al 4° posto davanti ad un deludente Maverick Vinales che oggi non è mai stato in lotta per le prime posizioni.

A seguire Pecco Bagnaia 6 e Joan Mir 7°.

A chiudere la Top ten ci sono Binder, Jack Miller e Aleix Espargaro 10° con la sua Aprilia ottimi protagonista per oltre metà gara.

Per quanto riguarda gli altri italiani Enea Bastianini chiude all’11° posto davanti a Franco Morbidelli che anche oggi fa tanta fatica.

A seguire ci sono le deludenti Honda di Pol Espargaro e Stefan Bradl con Oliveira a chiudere i punti.

Valentino Rossi chiude 16° una gara da dimenticare, Luca Marini 18°, Danilo Petrucci 19° e Savadori 20°.

Out Alex Marquez e Lecuona.

Dopo le due Gare in Qatar la MotoGP torna tra due settimane con il Gran Premio del Portogallo sul circuito di Portimao, prima delle tappe europee.

Classifica Piloti MotoGP dopo 2 Gran Premi:

1) Zarco 40

2) Quartararo e Vinales 36

4) Bagnaia 26

5) Rins 23

6) Mir 22

7) Martin 17

8) A. Espargaro 15

9) Miller 14

10) P. Espargaro e Bastianini 11.

Ordine d’Arrivo Gran Premio di Doha di MotoGP:

1 25 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 167.4 42’23.997

2 20 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 167.3 +1.457

3 16 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 167.3 +1.500

4 13 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 167.3 +2.088

5 11 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 167.3 +2.110

6 10 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 167.3 +2.642

7 9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 167.1 +4.868

8 8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 167.1 +4.979

9 7 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 167.1 +5.365

10 6 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 167.1 +5.382

11 5 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 167.1 +5.550

12 4 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 167.1 +5.787

13 3 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 167.0 +6.063

14 2 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 167.0 +6.453

15 1 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 166.9 +8.928

16 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 166.5 +14.246

17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 166.4 +16.241

18 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 166.4 +16.472

19 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 166.3 +16.779

20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 164.9 +38.775

Ritirati:

73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 166.5 10 Laps

27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 166.4 10 Laps

