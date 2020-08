MotoGP, Marquez operato di nuovo. Salta Brno

Marc Marquez è stato operato di nuovo all’omero. Sembra che per il pluricampione catalano non ci sia un attimo di pace, in quanto la placca installata nel suo omero si è spezzata. Brno adesso sembra sempre di più un’utopia.

Marquez operato di nuovo

La prima gara della stagione 2020 a Jerez si è aperta con una brutta caduta per Marc Marquez. “El Cabroncito” si era immediatamente sottoposto ad un intervento con il rinomato dottor Xavier Mir per poter tornare in pista quanto prima. Gli sono stati inseriti nel braccio dodici perni ed una placca in titanio per poter provare a ridurre la frattura. A seguito di questo intervento però il campione catalano ha provato a tornare in moto già durante le prove libere del succesivo GP di Andalucia. Un po’ troppo presto, forse, poichè appena il catalano è salito in moto ha dovuto fare i conti con un dolore lancinante che lo ha costretto al ritiro.

Le sfortune di Marc, tuttavia, non finiscono qui. La placca in titanio che è stata impiantata nel suo omero si è spezzata- probabilmente non aveva fatto ancora in tempo a saldarsi, poichè la causa sembra essere un accumulo di stress– e lo spagnolo si è dovuto operare nuovamente.

In queste condizioni, appare impensabile che Marc possa partecipare al Gran Premio di Brno, come inizialmente previsto. Nel frattempo, Quartararo in pista sta dominando, dando prova di un grande talento e di uno stato di grazia quasi inespugnabile. La stagione di Marquez è messa a dura prova da questo imprevisto. La salute però viene prima di tutto, in alcuni casi infatti ci ricordiamo che è proprio essere sani la più grande vittoria.

Il comunicato ufficiale tradotto

A dare la notizia del secondo intervento è stata proprio la Repsol Honda, con un comicato ufficiale:

“Marc è stato operato per la seconda volta all’omero destro questo lunedì, dopo che la placca in titanio è stata trovata danneggiata a causa di un accumulo di stress. Il dottor Xavier Mir e il team dell’Ospedale Universitario Dexeus hanno sostituito con successo la placca in titanio e Marquez ora dovrà rimanere sotto osservazione 48 ore prima di essere dimesso”.

