MotoGP Malesia 2022, Risultati Qualifiche: Martin superlativo!

La penultima pole della stagione 2022 della classe MotoGP va ad un pazzesco Jorge Martin, autore di un ‘folle’ 1:57.790, che gli vale alla grandissima il record del circuito di Sepang. Per lo spagnolo del team Pramac arriva la seconda pole consecutiva, la quarta stagionale, ottava nella classe regina e ventinovesima in carriera. Per capire la differenza fatta da Martin, basta osservare il margine rifilato agli altri due piloti che scatteranno dalla prima fila, ovvero Enea Bastianini e Marc Marquez (salito dalla Q1), staccati rispettivamente di 456 e 664 millesimi.

Jorge Martin, autore di una pole strepitosa a Sepang (foto da: motogp.com)

Anche la seconda fila è italo-spagnola, trovando i due alfieri del team VR46, Marco Bezzecchi (+0.700) e Luca Marini (+0.789), inframmezzati dalla Suzuki di Alex Rins (+0.785). Solo terza fila, invece, per il leader del Mondiale, Francesco Bagnaia (+1.072), preceduto anche dalla Yamaha di Franco Morbidelli (+0.864) e dalla Aprilia di Maverick Vinales (+0.976). Il piemontese, dopo aver ottenuto il miglior crono nelle Q1, è finito per terra all’inizio del penultimo tentativo utile di Q2, a causa di una chiusura d’anteriore alla staccata della curva 4.

Ma se Atene piange, Sparta di certo non ride. Questo perché né Aleix Espargaro né Fabio Quartararo riescono ad approfittare dello scivolone del #63. Lo spagnolo della Aprilia stacca solo il 10° tempo (+1.145), stendendosi nel corso dell’ultimo time-attack; ancora peggio il francese della Yamaha, che non riesce a trovare il bandolo della matassa (protagonista anche di una dolorosa caduta nelle FP4) e domani sarà solo 12° (+1.425). In mezzo ai due la Suzuki di Joan Mir (+1.355).

Scorriamo la classifica, trovando i piloti eliminati al termine della Q1. In quinta fila troveremo Brad Binder (KTM Factory), Jack Miller (Ducati Factory) e Cal Crutchlow (WithU Yamaha RNF); in sesta Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini), Pol Espargaro (Honda HRC) e Johann Zarco (Ducati Pramac). In settima, quindi, Miguel Oliveira (KTM Factory), Remy Gardner (KTM Tech 3) ed Alex Marquez (LCR Honda CASTROL). Chiuderanno lo schieramento in ottava fila Raul Fernandez (KTM Tech 3), Tetsuta Nagashima (LCR Honda IDEMITSU) e Darryn Binder (WithU Yamaha RNF).

