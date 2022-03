MotoGP Indonesia 2022, Risultati Qualifiche: Quartararo in Pole, Bagnaia 6°, Marquez solo 15°

Il Campione del Mondo in carica Fabio Quartararo si è preso la pole poisition del Gran Premio di Indonesia di MotoGP, davanti alle Ducati di Martin, Zarco, a Binder, Bastianini e Bagnaia. Marquez out in Q1

La pole position del Gran Premio d’Indonesia, il primo che si corre sul circuito di Mandalika, è andata a Fabio Quartararo (19.esima in carriera, 16.esima in classe regina).

Il pilota della Yamaha, Campione del mondo in carica, ha preceduto i rivali con il crono di 1:31.067.

In prima fila con lui ci saranno le due Ducati Pramac di Jorge Martin staccato di 213 millesimi e Johann Zarco a 311 millesimi.

In seconda fila la KTM ufficiale di Brad Binder (+0.366) 4° ed altre due Ducati, quella Gresini del vincitore di Losail, Enea Bastianini 5° (+0.437), e quella factory di Pecco Bagnaia 6° (+0.440).

Terza fila per l’altra KTM di Miguel Oliveira 7° (+0.499), subito avanti alla Suzuki di Alex Rins 8° (+0.515) e alla seconda Ducati ufficiale di Jack Miller 9° (+0.647).

In quarta fila Aleix Espargaro su Aprilia 10° (+0.656), Fabio Di Giannantonio su Ducati Gresini con l’11° Tempo e Franco Morbidelli, Yamaha Factory 12°.

Qualifiche disastrose per Marc Marquez e per la Honda: il catalano cade due volte in Q1 e partirà solo in quinta fila in 15° posizione dietro alle due Ducati VR46 di Luca Marini 13° e Marco Bezzecchi 14°.

In sesta fila troveremo Pol Espargaro (Honda HRC), Andrea Dovizioso (Yamaha RNF) e Joan Mir (Suzuki), male anche lui.

In settima fila invece ci saranno Alex Marquez (LCR Honda), Maverick Vinales (Aprilia) e Raul Fernandez (KTM Tech 3).

A chiudere la griglia di partenza in ottava fila ci sono Remy Gardner (KTM Tech 3), Darryn Binder (Yamaha RNF) e Takaaki Nakagami (LCR Honda).

QUALIFICHE MOTOGP INDONESIA 2022, CRONACA Q1

La prima fase delle qualifiche indonesiane è, come da pronostico, molto combattuta e divertente, con molti piloti interessanti impegnati, su tutti Bagnaia, Mir e i due HRC ufficiali, Marquez e Pol Espargaro. Alla fine, è una Q1 che parla pressoché totalmente italiano, con quattro dei nostri centauri nelle prime quattro posizioni.

A staccare il pass per la Q2 sono un convincente Pecco Bagnaia, al top con un 1:31.219, seguito a distanza da un bravissimo Fabio Di Giannantonio (1:31.631); fuori di un soffio (35 millesimi) Luca Marini e Marco Bezzecchi, che ha da rammaricarsi per una scivolata nel momento decisivo. Delusione Marc Marquez, che cade per ben due volte e dovrà accontentarsi della 15° piazzola domani.

Male anche Pol Espargaro, subito dietro, con a seguire Andrea Dovizioso, Joan Mir (anche lui deluso e caduto negli ultimi istanti), Alex Marquez, Maverick Vinales, Raul Fernandez, Remy Gardner, Darryn Binder e Takaaki Nakagami.

QUALIFICHE MOTOGP INDONESIA 2022, CRONACA Q2

Partecipano alla fase decisiva delle qualifiche di Mandalika le Yamaha di Quartararo e Morbidelli, le Ducati di Bagnaia, Miller, Bastianini, Di Giannantonio, Martin e Zarco, le KTM di Binder ed Oliveira, la Suzuki di Rins e l’Aprilia di Aleix Espargaro.

Primo tentativo: 1:31.615 subito per Bagnaia, seguito a ruota ancora da Di Giannantonio; Martin s’infila tra i due italiani (31 millesimi), mentre cade Morbidelli. Quartararo scala bene la classifica (1:31.227), mentre Aleix Espargaro e Bastianini salgono rispettivamente in 4° e 6° posizione. Dalla 7° posizione troviamo le KTM di Binder ed Oliveira, Rins, Zarco, Morbidelli e Miller, senza tempi utili l’australiano.

Pecco scende in pista ai -7′ per il secondo tentativo e, a seguire, tornano sul tracciato tutti gli altri. Dopo due settori in casco rosso, il #63 si rialza per poi rilanciarsi, mentre parte anche il poleman provvisorio, Quartararo. L’italiano taglia il traguardo staccato di 280 millesimi; El Diablo realizza un 1:31.067 e migliora ancora. Martin s’infila in seconda posizione, a 213 millesimi dalla Yamaha del Campione del Mondo.

Cade in curva 10 Aleix Espargaro, dopo aver fatto bene nei primi due settori; Rins e Miller, nel frattempo, si sono portati in 5° e 6° posizione. La bandiera gialla causata dall’Aprilia rompe il ritmo pressoché a tutti, ma c’è il tempo per un ultimo time-attack. Le prime due posizioni restano invariate, mentre si mescolano dalla 3° posizione in poi, con Zarco appunto 3°, seguito da Brad Binder e da Bastianini, mentre Pecco scende in 6° posizione. Oliveira aprirà la terza fila, seguito da Rins, Miller, Aleix Espargaro, Di Giannantonio e Morbidelli.

Griglia di Partenza Gran Premio di MotoGP di Indonesia:

1° Fila

Fabio Quartararo Yamaha 1:31.067 Jorge Martin Ducati Team Parama 1:31.280 Johann Zarco Ducati Team Pramac1:31.378

2° Fila

Brad Binder KTM 1:31.433 Enea Bastianini Ducati Team Gresini 1:31.504 Francesco Bagnaia Ducati1:31.507

3° Fila

Miguel Oliveira KTM 1:31.566 Alex Rins Suzuki 1:31.582 Jack Miller Ducati 1:31.714

4° Fila

Aleix Espargaró Aprilia 1:31.723 Fabio Di Giannantonio Ducati Team Gresini 1:31.829 Franco Morbidelli Yamaha 1:32.336

5° Fila

Luca Marini Ducati Team VR46 1:31.666 Marco Bezzecchi Ducati Team VR46 1:31.695 Marc Marquez Honda 1:31.830

6° Fila

Pol Espargaró Honda 1:31.831 Andrea Dovizioso Yamaha WithU 1:31.870 Joan Mir Suzuki 1:31.875

7° Fila

Alex Marquez Honda Team LCR 1:31.987 Maverick Vinales Aprilia 1:32.006 Raul Fernandez KTM Tech3 1:32.122

8° Fila

Remy Gardner KTM Tech3 1:32.140 Darryn Binder Yamaha WithU 1:32.299 Takaaki Nakagami Honda Team LCR 1:32.33

Migliori Bookmakers AAMS