MotoGP, Gran Premio Jerez 2022: le dichiarazioni dei primi tre classificati

MotoGP, le dichiarazioni dei primi tre classificati al Gran Premio di Jerez. Bagnaia vince su Ducati: “È una giornata fantastica. Dopo un inizio stagione difficile, voglio godermi il momento”.

Non cambia nulla rispetto alla griglia di partenza: il podio del Gran Premio di Jerez di MotoGP era stato definito già dalle qualifiche di ieri, con Francesco Bagnaia (Team Ducati) che si è imposto su Fabio Quartararo (Yamaha) e Aleix Espargaro (Aprilla).

Prima vittoria per il pilota piemontese, che al termine della gara non nasconde la propria euforia: ““È una giornata fantastica – ha dichiarato il pilota a Sky – abbiamo faticato ad inizio stagione ma non abbiamo mai mollato. A Portimao ho potuto correre e sono riuscito a trovare il feeling del passato. Sono molto contento, c’è del potenziale e ho dimostrato oggi che possiamo combattere anche in piste dove Fabio l’anno scorso ha stravinto”.

La vittoria arriva dopo un inizio stagione difficile, complice un lieve problema alla spalla conseguenza di una caduta sul circuito di Portimao.

Ma la prestazione offerta oggi ripaga il lavoro di Bagnaia e del team di Borgo Panigale: “Mi voglio godere questa giornata, sono davvero felice di questo risultato. È forse la vittoria più sofferta della mia carriera visto quanto è successo fin qui. Ho lavorato tanto, non ho potuto girare molto a causa del problema alla spalla e in gara mi ha dato un po’ fastidio. Sono orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto”.

I tre primi classificati al GP di Jerez, Da sinistra a destra: Quartararo, Bagnaia, Espargaro. Foto dall’account Twitter MotoGP

Quartararo: “Gara a ritmo folle. Bagnaia bravo in partenza”

Dietro le spalle di Bagnaia si piazza Fabio Quartararo, cui non è riuscita la rimonta tanto auspicata dopo le qualifiche di ieri: “

“È stata una gara molto complicata – le parole dell’italofrancese a fine gara – Pecco ha fatto una partenza incredibile e ho provato a sorpassarlo in avvio. Il ritmo è stato folle, la gomma anteriore è stata molto calda e la pressione era alta. Ho tenuto il suo passo (di Bagnaia ndr) e ho tratto vantaggio, è stata una gara intensa e ci siamo divertiti tanto”.

Aleix Espargaro: “Sono più vicino a Quartararo”

Terza piazza per Aleix Espargaro: lo spagnolo dell’Aprilla conferma la posizione ottenuta in griglia dopo aver ripreso Marquez e Miller. Queste le sue parole dopo la gara: “Mi sento bene, è stata una gara incredibile. Non riuscivo a sorpassare Marquez e Miller, loro sono forti in staccata, ma facevano tanti cambi di direzione. Poi hanno sbagliato, mi sono infilato e ho spinto come un matto. La velocità c’è, siamo lì e ora sono vicino a Quartararo“.