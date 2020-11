MotoGP, Gran Premio di Portimao: le dichiarazioni dei primi tre classificati

La stagione di MotoGP si è chiusa con il Gran Premio di Portimao, ultimo appuntamento di un Mondiale che ha visto trionfare Joan Mir nella classifica piloti e la Ducati nella classifica costruttori,

La corsa odierna non ha avuto particolari sussulti nelle posizioni di testa, confermando quasi totalmente quella che era la disposizione della griglia di partenza.

A trionfare, primo portoghese in terra lusitana, è stato Miguel Oliveira in sella alla KTM, succeduto da Jack Miller con la Ducati e da Franco Morbidelli che, nonostante abbia perso una posizione in corsa, è comunque riuscito a confermare il suo secondo posto in classifica generale.

“Dovevo solo partire e gestire – ha detto Oliveira nel post gara – sono molto contento per questa vittoria. KTM è una moto che può essere guidata in tanti modi, ma questa pista aveva bisogno di qualcosa di diverso. Quest’anno ho sempre avuto quel retrogusto in bocca che mi avvicinava al successo, ma nonostante le brutte domeniche siamo riusciti a raccogliere dati importanti che ci hanno permesso di fare un passo avanti. Titolo MotoGP? Sono pronto a giocarmelo, ma dovrò essere più volte sul podio”.

Oliveira oggi è stato di un altro livello, – ammette Miller – ho provato a gestire la gara ma è riuscito ad andare in fuga. Io e Morbidelli abbiamo avuto un buon passo, ho dato il massimo. E’ stato difficile superare, più di quanto mi aspettassi, ho cercato di gestire la situazione e sono riuscito a sfruttare il buco nell’ultimo giro. L’anno prossimo torneremo più forti di prima, penso di poter dire la mia la prossima stagione. Grazie al team Pramac, mi hanno portato ad un gran livello”.

Chiude il podio Franco Morbidelli: “Grazie al team e alla Yamaha, abbiamo fatto un gran lavoro. Oggi ero al limite, Oliveira era intoccabile e ho cercato di spremere la moto più che potevo. Ho provato a crearmi un vantaggio su Miller, poi è riuscito a mettere le ruote davanti all’ultimo giro e non sono riuscito più a superarlo. Ora ci riposiamo e pensiamo all’anno prossimo”.

