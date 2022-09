MotoGp Gran Premio d’Italia 2022. Sarebbe potuto essere una giornata da incorniciare questa per i colori azzurri. Vince Bagnaia e si avvicina sempre di più al leader del mondiale Quartararo. Dietro di lui Bastianini, con cui ha realizzato uno splendido duello in pista. I due sono arrivati al traguardo divisi da soli 34 millesimi. Al terzo posto c’è Vinales, peccato, perché dietro di lui si è piazzato Luca Marini con un secondo di ritardo.

Francesco Bagnaia si rilassa prima della partenza. Fonte: Twitter Bagnaia

Analizzando la gara si è visto un bellissimo duello tra i due italiani nella pista di casa. Bagnaia vince ed insegue sempre più da vicino il titolo di campione del mondo. La distanza è ancora alta, il lavoro da fare ancora molto. Ma per le speranze ci sono e lui non è la persona da mollare. La Ducati è sempre più performante, la sua guida è ottima.

Leggiamo le sue parole al termine della gara, nella quale ha trovato un po’ di difficoltà nella parte iniziale, dovuto al grip non proprio eccezionale:

“È stata durissima perché ho fatto fatica all’inizio col grip, però poi ho visto che con l’andare della benzina migliorava giro per giro, alla fine con Enea Bastianini, abbiamo fatto dei tempi incredibili. Molto felice di questa vittoria partendo dalla quinta posizione.”

MotoGp Gran Premio d’Italia 2022. Bastianini secondo, dietro di lui Vinales

Il suo tallonatore di giornata, Enia Bastianini, è un po’ rammaricato per non essere riuscito a vincere questa gara. Era ad un passo dal successo, ma allo stesso tempo ha fatto i complimenti al suo avversario di giornata.

Bastianini festeggia il secondo posto nel Gp di Misano. Fonte: Twitter Bastianini

Anche lui concorda con il rivale per le difficili condizioni alla partenza. Comunque man mano che passava il tempo l’aderenza delle moto è migliorata e sono riusciti a terminare nelle prime due posizioni. Leggiamo anche le sue parole al termine della gara:

“Mi sento bene. Ho cercato di vincere all’ultimo giro ma Pecco è stato incredibile. Abbiamo fatto un’ottima gara, nonostante una partenza difficile. L’aderenza però è andata migliorando e ho provato a vincerla. Sono molto contento per la squadra e per gli amici“

Il terzo incomodo è lo spagnolo Vinales. Sarebbe potuto essere un podio tutto tricolore, ma il pilota iberico ha fatto il suo gioco. È contento dei progressi del team Aprilia, anche se ammette alcune difficoltà per quanto riguarda l’inserimento in curva. Sente la moto sempre più sua, anche se non è arrivata al 100% di guidabilità.

Il podio del Gran Premio di Misano 2022: Bagnaia, Bastianini e Vinales

Leggiamo le sue parole a caldo al termine della gara di Misano: