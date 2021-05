Gp di Francia. Sul circuito Bugatti vicino a Le Mans c’è un corridore di casa che fa sognare i suo compatrioti. È Fabio Quartararo, giunto primo dopo le qualifiche, in attesa della gara di domani. Un turno di qualifiche che, però, è stato molto equilibrato, ricco di colpi di scena, soprattutto nel finale. La Yamaha piazza due uomini al comando e vuole staccare i rivali della Honda e Ducati in classifica.

Ancora Fabio Quartararo, il “Diablo”. La Francia ha il suo nuovo eroe, l’idolo di una nuova generazione di appassionati alle due ruote. La terza pole consecutiva dall’inizio di stagione, con la possibilità di riscavalcare il rivale Bagnaia in classifica mondiale. Dietro di lui il temibile compagno di squadra Vinales e quindi l’australiano Miller. Questo è il trio di piloti che partirà dalla prima fila per la gara di domani.

Il pilota francese è estramente soddisfatto, anche se non nasconde le difficoltà incontrate durante la giornata di prove. Nella prima parte, con tanta acqua sull’asfalto, riusciva ad avere buone sensazioni con la moto. Poi, in condizioni miste, si sono notate delle difficoltà, la sofferenza è stata maggiore.

Quartararo afferma, però, di avere una soluzione durante la partenza di domani. Per evitare che la gomma posteriore scivoli troppo e renda la moto del tutto incontrollabile. Ecco le sue parole al riguardo:

“E’ stata una giornata dura. Nelle fP3 con tanta acqua sull’asfalto mi sentivo bene, era più facile per noi, ma nelle situazioni miste con le gomme rain abbiamo sofferto tanto. Fortunatamente in Q2 l’asfalto era asciutto, anche se era complicato all’inizio. Bello fare questa pole proprie all’ultimo.

Sembra che quando possiamo andare con le slick in condizioni miste non è male, ma con le rain nelle stesse condizioni non abbiamo accelerazione, è molto complicato. Per me è impossibile raddrizzare la moto, la gomma posteriore “spinna” tantissimo. Per la partenza dobbiamo usare l’hole shot, sicuramente”.