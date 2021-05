Risultati qualifiche Gran Premio di Francia di MotoGP 2021: ancora Quartararo davanti a tutti. Sua è la terza pole consecutiva in questo Motomondiale.

Quest’anno la Yamaha YZR-M1 è una seria concorrente per la conquista del titolo mondiale. La Honda avrà le sue difficoltà. Quartararo è in piena forma, galvanizzato da un inizio di stagione sensazionale. Anche in questa prova, in Francia, ha fatto registrare un tempo velocissimo. Al novantesimo, sul fotofinish delle prove, quando Marquez sembrava ormai deciso a conquistare per la prima la pole in questa stagione.

Il pilota francese ha fatto registrare un tempo di 1:36.200. Molto nervoso, ci teneva a fare bella figura nel tracciato di casa. Subito dietro di lui il compagno di squadra Vinales, con appena 81 millesimi di differenza. In terza posizione, a 23 millesimi da quest’ultimo la Ducati di Miller.

Buona la prova di Franco Morbidelli, a soli 62 millesimi dal podio. Dovrà partire forte nella gara di domani, visto che il circuito non si presta a sorpassi continui, specialmente nella prima parte.

Comunque il pilota italiano si sta ritagliando il giusto spazio che merita. Va forte ed è competitivo in tutte le piste. Quella di oggi, con un tempo un po’ imprevedibile e la pioggia nel finale.

In quinta posizione, a due decimi circa dal leader, 196 per la precisione, c’è l’altra Ducati ufficiale di Zarco, altro pilota di casa qui nel circuito Bugatti vicino a Le Mans.

Sesto troviamo Marc Marquez, il dominatore dello scorso decennio, ora invischiato nella lotta in retrovia. A meno di tre decimi e mezzo dalla prima posizione. Quindi in settima il giapponese Nakagami, a 439 millesimi, poi lo spagnolo Espargaro a 30 centesimi da quest’ultimo. Chiude il gruppone Valentino Rossi con il nono risultati, un tempo buono stampato con un 1:33.391

Marquez in ripresa, Rossi pure

Tra le note positive per i nostri colori, oltre alla prestazione di Morbidelli c’è il dato incoraggiante che riguarda Valentino Rossi. Il pilota di Tavullia, con la Yamaha, è riuscito ad ottenere un nono posto. Ciò che rende la sua prestazione ottima è il distacco, di soli sette decimi dal leader.

I piloti, nel tracciato francese, hanno adottato le gomme slick nell’ultima parte delle prove. Anche perché nella pista ha iniziato a piovere, proprio mentre mancavano pochi secondi al termine. Nonostante ciò Vinales prima, Quartararo poi, hanno dato fondo alle loro ultime energie, stampando tempi importanti.

Anche la prova di Marquez ha fatto intravedere dei miglioramenti. Meno di tre decimi e mezzo dal primo e la garanzia che anche lui ci sarà nella lotta per la prima posizione domani.

Griglia di Partenza Gran Premio di Francia di MotoGP:

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 311.6 1’32.600

2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 310.6 1’32.681 0.081 / 0.081

3 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 321.6 1’32.704 0.104 / 0.023

4 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 308.7 1’32.766 0.166 / 0.062

5 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 322.7 1’32.877 0.277 / 0.111

6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 312.6 1’33.037 0.437 / 0.160

7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 320.6 1’33.120 0.520 / 0.083

8 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 319.6 1’33.150 0.550 / 0.030

9 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 309.6 1’33.391 0.791 / 0.241

10 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 310.6 1’33.867 1.267 / 0.476

11 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 303.1 1’34.258 1.658 / 0.391

12 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 318.5 1’34.265 1.665 / 0.007

13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 306.8 1’43.418 0.868 / 0.066

14 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.0 1’43.422 0.872 / 0.004

15 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.8 1’43.523 0.973 / 0.101

16 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 311.6 1’43.530 0.980 / 0.007

17 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 301.2 1’43.857 1.307 / 0.327

18 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 303.1 1’44.324 1.774 / 0.467

19 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 305.8 1’45.146 2.596 / 0.822

20 53 Tito RABAT SPA Pramac Racing Ducati 300.3 1’45.590 3.040 / 0.444

21 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 301.2 1’45.911 3.361 / 0.321

22 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 291.5 1’46.123 3.573 / 0.212

Migliori Bookmakers AAMS