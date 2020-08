MotoGP, GP Austria: le dichiarazioni di Pol Espargaro, Dovizioso e Nakagami dopo le prove libere

Polyccio: “Bene anche qui ma occhio alle Ducati”. Dovi: “feeling ritrovato”

Va in archivio la prima giornata di prove libere sul circuito di Spielberg dove, domenica, si correrà il quarto Gran Premio della stagione. Dopo una seconda sessione dominata dalla pioggia, vale per il momento la graduatoria delle FP1 mattutine, nelle quali ha svettato la KTM di Pol Esparagaro:

“Siamo partiti con il piede giusto. Per KTM questa è una gara davvero speciale e chiudere il primo turno davanti a tutti è un segnale positivo. Possiamo ripetere il risultato di Brno e giocarci il podio anche qui ma dobbiamo fare attenzione alle Ducati e soprattutto a Dovizioso. Andrea guida la Ducati in modo unico e credo che sia il loro miglior pilota. Domenica si giocheranno la vittoria“

Proprio Andrea Dovizioso rialza la testa dopo i due GP flop di Jerez e Brno, timbrando il secondo tempo di giornata:

“Sono soddisfatto. Abbiamo ritrovato un buon feeling con la moto su un circuito nel quale siamo sempre andati molto forte. Siamo migliorati molto in frenata e probabilmente ci aiuta il fatto che su questa pista si frena praticamente dritto, ma soprattutto ho dovuto adattare il mio stile di guida per preservare di più la gomma. Le sensazioni sono buone sia sul passo che sul giro secco ma a differenza degli altri anni gli avversari sono molti: KTM e Suzuki sono cresciute molto. Il contratto? A breve saprete“

Terzo di giornata è Takaaki Nakagami, anche oggi migliore delle Honda:

“Buon inizio per noi su un circuito dove solitamente facciamo fatica. Ducati, Suzuki e KTM sulla carta hanno qualcosa in più mentre noi e Yamaha partiamo leggermente più indietro. Domani è prevista pioggia per cui il tempo di oggi assume ancora più importanza in ottica qualifica, perchè ci permetterebbe di entrare subito in Q2”.

