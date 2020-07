MotoGP, GP Andalusia: le dichiarazioni di Vinales, Rossi e Binder dopo le prove libere

Yamaha protagonista nel Day1 sul tracciato di Jerez: i due ufficiali e i due Petronas si piazzano nei primi cinque

Dopo il secondo posto conquistato cinque giorni fa, Maverick Vinales si ripresenta sul circuito andaluso con immutate ambizioni di vittoria:

“Sono molto soddisfatto del lavoro fatto oggi. Dopo aver raccolto una serie di dati importanti dopo la prima gara, siamo riusciti ad intervenire nelle aree dove potevamo migliorare, soprattutto in fase di inserimento in curva. Al di là del giro secco, sono molto contento del passo gara che abbiamo inscenato. La Yamaha qui è competitiva e avere quattro piloti nei primi cinque è un’iniezione di fiducia per tutto l’ambiente“

Maverick Vinales, da subito convincente (foto da: motogp.com)

Rivede la luce anche Valentino Rossi, secondo assoluto nella combinata dei tempi e con un feeling decisamente migliore in sella alla sua M1:

“Sono molto contento. Abbiamo apportato alcune modifiche a livello di set-up e i risultati sono stati tangibili sin da subito. Ho guidato bene durante entrambi i turni e mi sono sentito decisamente più competitivo rispetto a una settimana fa. Abbiamo ancora qualche dubbio quando si alzano le temperature ma ci siamo. La gara sarà comunque molto complicata perchè ci saranno tanti piloti veloci e in grado di lottare per il podio”

Valentino Rossi, secondo dopo il primo turno di libere. Fonte: Twitter Rossi

Terzo di giornata è il rookie Brad Binder in sella alla KTM ufficiale:

“Inizio molto buono che sottolinea il gran lavoro fatto durante l’inverno dalla KTM. Correre per due volte sullo stesso tracciato nel giro di pochi giorni, ci permette di raccogliere molti parametri e fare diversi raffronti che ci stanno spingendo nella direzione giusta. Siamo solo all’inizio e da domani inizieremo a vedere i veri valori in campo. Speriamo di poter trovare conferme nel terzo turno di libere per passare direttamente alla Q2“

Brad Binder, rookie in questo mondiale 2020 (foto da: motogp.com)

