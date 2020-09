MotoGP Emilia Romagna 2020 – Le dichiarazioni post prove libere di Quartararo e Morbidelli

Si sono concluse nel pomeriggio le due sessioni di prove libere odierne per questo turno di MotoGP in terra emiliano – romagnola. La prima sessione di prove libere ha mostrato al mondo il dominio Yamaha, con Quartararo e Morbidelli più veloci di tutti. Per quanto riguarda la seconda sessione la KTM di Binder è la moto più in forma, seguita da un sorprendente Nakagami con la LCR Honda.

Ecco la sintesi delle dichiarazioni a caldo di alcuni protagonisti, nello specifico i due piloti che sono emersi maggiormente nelle sessioni odierne:

FABIO QUARTARARO: “Non vedo l’ora che arrivi sabato. Oggi abbiamo iniziato un time attack usando una gomma media ed è andata bene. Penso che con la gomma morbida ci sia maggiore potenziale. È un bene che fossimo ancora a solo un decimo di secondo dalla vetta. Voglio vedere quanto oltre potrà andare questa moto, ovviamente dando tutto me stesso. Voglio lottare di nuovo per i primissimi posti. Mi sento più forte dello scorso fine settimana. Ho avuto modo di allenarmi molto in questi giorni, ottenendo buoni risultati”.

Fonte: profilo twitter MotoGP

FRANCO MORBIDELLI: “Oggi è stata una buona sessione. Stamattina abbiamo riconfermato di essere molto veloci ed in ottima condizione, studiando anche lo stato e l’evoluzione della pista. Personalmente mi ritengo soddisfatto. Questo pomeriggio le condizioni erano un po’ diverse e abbiamo dovuto adattarci. Penso che abbiamo fatto le scelte giuste e abbiamo migliorato il settaggio della moto durante la giornata. Siamo riusciti ad avere un buon ritmo, quindi questo è positivo. Mi riposerò un po’ prima di domani, per cercare di essere ancora più in forma e vedere fin dove possiamo arrivare. Domani mattina sarà importante essere veloci durante i time attack.”

Fonte: profilo twitter MotoGP

Si preannunciano sorprese, nelle qualifiche di domani, in questa MotoGP sempre più avvincente, con i piloti (in classifica generale) separati da pochissimi punti. Nessun gioco di squadra, tutti in attacco.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS