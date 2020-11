MotoGP Diretta TV e Streaming Gran Premio del Portogallo 2020

Gran Premio di MotoGP del Portogallo: come vedere in diretta Tv e streaming prove libere, qualifiche e gara dell’ultimo Gran Premio del Mondiale MotoGP 2020

Si conclude domenica 22 novembre un travagliato Mondiale di MotoGP 2020 con il Gran Premio del Portogallo che si corre sul circuito dell’Algarve a Portimao.



Dopo la doppia prova di Valencia che ha deciso titolo piloti e costruttori il Gran Premio del Portogallo sarà una passerella finale per piloti e team.

Joan Mir domenica scorsa ha vinto a Valencia il titolo piloti MotoGP regalando alla Suzuki anche il titolo costruttori che gli mancava dal 2000.

Domenica scorsa a Valencia è stato Franco Morbidelli a vincere la gara sul circuito “Ricardo Tormo” davanti a Jack Miller e Pol Espargarò.

Col mondiale piloti deciso il Gran Premio del Portogallo potrà garantire un ultima gara ricca di spettacolo visto che tutti i piloti potranno correre con la mente scarica e senza tensione e proveranno a togliersi la soddisfazione di ottenere una vittoria all’ultimo Gran Premio del mondiale MotoGP 2020.

Gran Premio di MotoGP del Portogallo

Si torna a correre in Portogallo ad 8 anni di distanza.

L’ultimo Gran Premio del Portogallo infatti si era corso all’Estoril nel 2012 ed in MotoGP il vincitore era stato Casey Stoner su Honda.

Il Gran Premio del Portogallo all’Estoril si era corso per 13 anni di fila dal 2000 al 2012 e Valentino Rossi con la Honda ha vinto più di tutti qui aggiudicandosi ben 5 Gran Premi con la Honda e Yamaha.

Il secondo pilota che ne ha vinti di più è stato Jorge Lorenzo con 3 vittorie su Yamaha.

Quest’anno il Gran Premio del Portogallo si correrà per la prima volta sul circuito di Portimao.

Gran Premio del Portogallo di MOTOGP: Programma Diretta Tv e Streaming:

Il Gran Premio del Portogallo sul circuito di Algarve si corre domenica 22 novembre alle ore 15:00.

Come di consueto anche questo week end tutte le sessioni di prove libere, qualifiche e le gare delle tre classi del motomondiale saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208 della piattaforma satellitare), Sky Sport Uno (canale 201), ed in diretta streaming su DAZN e Now TV.

Le telecronache di MotoGP saranno a cura di Guido Meda e Mauro Sanchini, mentre al commento di Moto2 e Moto3 ci saranno Rosario Triolo e Mattia Pasini.

Questo week end sarà possibile vedere anche sul digitale terrestre su TV8 (canale numero 8) la diretta Tv in chiaro di qualifiche e gara di MotoGP, Moto3 e Moto2.

ORARI Diretta Tv su Sky Sport e Differita su DAZN:

Venerdì 20 novembre

Ore 9.55: prove libere 1 Moto3

Ore 11.05: prove libere 1 MotoGP

Ore 12.30: prove libere 1 Moto2

Ore 13.45: prove libere 2 Moto3

Ore 14.55: prove libere 2 MotoGP

Ore 16.20: prove libere 2 Moto2

Sabato 21 novembre

Ore 9.55: prove libere 3 Moto3

Ore 10.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 11.50: prove libere 3 Moto2

Ore 13.30: qualifiche Moto3

Ore 14.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 15.10: qualifiche MotoGP

Ore 16.10: qualifiche Moto2

Domenica 22 novembre

Ore 9.55: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 12: gara Moto3

Ore 13.20: gara Moto2

Ore 15: gara MotoGP

Diretta su TV8:

Sabato 21 novembre

13.35 Diretta Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14.30 Diretta MotoGP Prove Libere 4

15.10 Diretta MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

16.10 Diretta Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 22 novembre

12.00 Diretta Moto3 Gara

13.20 Diretta Moto2 Gara

15. Diretta MotoGP Gara

MotoGP PORTOGALLO 2020: IL CIRCUITO DI PORTIMAO

L’autodromo Internacional di Algarve si trova nel comune di Portimao nel sud del Portogallo e si estende su un area di circa 300 ettari.

Il circuito di Portimao è costato ben 195 milioni di euro ed è stato inaugurato nel 2008. E’ un complesso moderno e all’avanguardia che comprende anche un circuito di kart, un parco tecnologico, appartamenti, ristoranti e hotel a 5 stelle.

Il circuito misura 4684 metri ed è caratterizzato da 15 curve di cui 9 a destra e 6 a sinistra.

Si tratta di un circuito per niente facile e molto impegnativo per i piloti che dovranno fare traiettorie incredibili per essere veloci.

Subito dopo il rettilineo del traguaro c’è un impegnativa discesa alla curva 1 dove sarà importante frenare in tempo.

Il pilota della Yamaha SuperBike Michael van der Mark ha definito questo circuito una delle piste più impegnative di sempre. Ha tutto: un lungo rettilineo, curve strette, curve veloci e incredibili dislivelli, insomma, ci sono tutti gli ingredienti necessari per un fantastico fine settimana d’azione.

Qui il 25 ottobre scorso si è corso per la prima volta anche il Gran Premio di Formuula 1 che è stato vinto da Lewis Hamilton.

