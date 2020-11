Ordine d’Arrivo Gran Premio di Valencia di MotoGP 2020: Vince Morbidelli, Mir campione del mondo!

Ordine d’Arrivo Gran Premio di Valencia di MotoGP: vince Franco Morbidelli al suo 3° successo stagionale davanti a Jack Miller e Pol Espargarò!

Franco Morbidelli vince il Gran Premio di Valencia di MotoGP e conquista il suo 3° successo stagionale in classe regina, 11° in carriera! Dietro di lui arrivano Jack Miller 2° e Pol Espargarò 3°!

A seguire arrivano sul traguardo Alex Rins, Binder, Oliveira, Joan Mir, Dovizioso (8°), Aleix Espargaro, Vinales, Bagnaia (11°), Rossi (12°), Crutchlow, Bradl e Petrucci (15°).

Altra gara disastrosa per Quartararo, out dopo esser finito in fondo a causa di un lungo in curva 2 nel corso dell’ultimo giro; out anche Zarco e Nakagami, quest’ultimo mentre lottava per il 3° posto.

Joan Mir vince il titolo mondiale MotoGP 2020 conducendo una gara di controllo senza rischiare nulla arrivando in 7° posizione!

Per Joan Mir è il 2° titolo nel Motomondiale dopo quello vinto in Moto3 nel 2017!

Joan Mir vince il tuo primo titolo in Classe MotoGP arrivando 7° al traguardo e approfittando del 4° posto di Alex Rins e della scivolata di Fabio Quarararo.

La Suzuki conquista il suo 7° titolo mondiale in classe regina a 20 anni di distanza.

Era infatti nel 2000 con Kenny Robers Jr l’ultima volta che la Suzuki aveva vinto un titolo in MotoGP.

Dopo Scheene nel 1976 e 1977, Lucchinelli nel 1981, Unicini nel 1982 e Schwantz nel 1993 arriva con Joan Mir il 7° titolo mondiale per la Suzuki.

Joan Mir oggi ha puntato diretto a vincere il titolo e ha condotto una gara amministrando il risultato e senza rischiare nulla.

In Classifica Piloti Mir ha 171 ounti seguito da Franco Morbidelli, vincitore di oggi, che ne ha 29 in meno quando manca una gara al termine del mondiale MotoGP 2020!

Ordine d’Arrivo Gran Premio di Valencia di MotoGP:

1 25 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 156.8 41’22.478

2 20 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 156.8 +0.093

3 16 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 156.6 +3.006

4 13 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 156.5 +3.697

5 11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 156.5 +4.127

6 10 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 156.3 +7.272

7 9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 156.2 +8.703

8 8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 156.2 +8.729

9 7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 155.8 +15.512

10 6 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 155.6 +19.043

11 5 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 155.5 +19.456

12 4 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 155.5 +19.717

13 3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 155.3 +23.802

14 2 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 155.0 +27.430

15 1 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 154.9 +30.570

16 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 154.9 +30.619

17 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 154.1 +42.365

18 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 153.9 +46.472

Ritirati:

30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 156.6 9 Laps

20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 153.8 19 Laps

5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 154.7 22 Laps

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS