Cronaca Diretta Gran Premio di MotoGP di Valencia 15-11-2020

Cronaca Diretta Testuale del Gran Premio di MotoGP di Valencia sul circuito “Ricardo Tormo” Domenica 15 Novembre 2020 ore 14:00

Gran Premio di MotoGP d’Europa a Valencia (Fonte: twitter.com/circuitvalencia)

Franco Morbidelli vince il Gran Premio di Valencia di MotoGP e conquista il suo 3° successo stagionale in classe regina! Dietro di lui arrivano Jack Miller 2° e Pol Espargarò 3°!

Joan Mir vince il titolo mondiale MotoGP 2020 conducendo una gara di controllo senza rischiare nulla arrivando in 7° posizione!

Ordine d’Arrivo Gran Premio di Valencia di MotoGP:

1 25 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 156.8 41’22.478

2 20 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 156.8 +0.093

3 16 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 156.6 +3.006

4 13 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 156.5 +3.697

5 11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 156.5 +4.127

6 10 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 156.3 +7.272

7 9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 156.2 +8.703

8 8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 156.2 +8.729

9 7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 155.8 +15.512

10 6 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 155.6 +19.043

11 5 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 155.5 +19.456

12 4 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 155.5 +19.717

13 3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 155.3 +23.802

14 2 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 155.0 +27.430

15 1 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 154.9 +30.570

16 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 154.9 +30.619

17 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 154.1 +42.365

18 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 153.9 +46.472

Ritirati:

30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 156.6 9 Laps

20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 153.8 19 Laps

5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 154.7 22 Laps

Cronaca Gara MotoGP Valencia:

Giro 27/27 ULTIMO GIRO! Ancora sorpasso e controsorpasso tra Miller e Morbidelli con l’italiano che riesce a mantenere il comando della corsa!

Giro 26/27 Miller attacca e sorpassa Morbidelli al rettilineo del traguardo. Il romano risponde subito alla successiva staccata e torna davanti!

Giro 25/27 quando mancano due giri alla fine il distacco tra Morbidelli e Miller è sceso a soli 2 decimi! L’australiano ora è in scia dell’italiano e sta studiando dove attaccarlo e provare il sorpasso vincente!

Giro 24/27 Morbidelli e Miller sempre in lotta per la vittoria, ora il distacco tra i due è di soli 4 decimi!

Giro 23/27 Jack Miller ha ripreso Morbidelli e questi ultimi 4 giri sarà battaglia per la vittoria tra i due piloti! Mir è sempre 7° a 8 secondi da Morbidelli!

Giro 22/27 Davanti è sempre serrata la lotta pe la vittoria tra Franco Morbidelli e Jack Miller che ora è a soli 7 decimi!

Giro 20/27 Joan Mir approfitta delle cadute di chi è davanti ed ora è 7°. Sin qui il leader del mondiale ha fatto una gara senza rischiare nulla puntando a vincere il titolo di campione del mondo MotoGP! Sarebbe il 2° titolo nel Motomondiale per Joan Mir dopo quello conquistato nel 2017 in Moto3

Giro 19/27 Clamoroso errore di Nakagami che butta via un altra gara mentre era in lotta per il podio! Il giapponese prova ad attaccare Pol Espargarò ma frena troppo tardi e cade!

Giro 18/27 Franco Morbidelli risponde a Miller con un giro veloce e allunga il vantaggio a 8 decimi! Il pilota romano vuole la terza vittoria in MotoGP e sta dando tutto per ottenerla! Valentino Rossi supera Cal Crutchlow e si prende la 13° posizione!

Giro 17/27 Jack Miller accorcia il distacco su Morbidelli a meno di mezzo secondo! Intanto Dovizioso supera Aleix Espargarò ed è 9° dietro a Joan Mir

Giro 15/27 Jack Miller non vuole arrendersi e porta il suo distacco da Morbidelli a meno di un secondo!

Giro 14/27 Nakagami fa il giro veloce ed ora è 4° ad 1 secondo da Pol Espargaro che è 3°.

Giro 13/27 Franco Morbidelli allunga su Jack Miller e ora ha 1″264 di vantaggio! Sempre 3° Pol Espargarò a 1″9 dal romano. Morbidelli va a caccia della 3° vittoria in MotoGP nel 2020!

Giro 11/27 Joan Mir supera Aleix Espargarò e si prende l’8° posizione. In classifica piloti Mir ha 28 punti di vantaggio su Morbidelli e vede sempre più vicino il titolo MotoGP 2020!

Giro 10/27 Franco Morbidelli è sempre al comando, ora ha 7 decimi di vantaggio su Jack Miller. Joan Mir è sempre in 9° posizione e dietro di lui c’è Andrea Dovizioso

Giro 9/27 Jack Miller recupera ed ora è a mezzo secondo da Franco Morbidelli. Valentino Rossi intanto sembra essere già in crisi di gomme ed è sceso in 14° posizione dopo essere stato sorpassato da Pecco Bagnaia e Cal Crutchlow.

Giro 8/27 Franco Morbidelli sta andando via ed è saldamente al comando! Intanto è caduto Fabio Quartararo ed è costretto al ritiro!

Giro 7/27 Morbidelli è sempre al comando con 770 millesimi di vantaggio su Jack Miller. Valentino Rossi non riesce a togliersi davanti Vinales che gli sta facendo da tappo!

Giro 6/27 E’ caduto Johann Zarco mentre era in 6° posizione. Ora Mir è 9° seguito da Dovizioso 10°, Vinales 11° e Rossi 12°.

Giro 5/27 Morbidelli ha mezzo secondo di vantaggio su Miller. Valentino Rossi intanto è in scia di Vinales e può provare ad attaccarlo. Il Leader del mondiale Joan Mir sembra non voler rischiare ed è sempre in 10° posizione risultato che gli sarebbe utile per conquistare il titolo Mondiale MotoGP con una gara d’anticipo!

Giro 4/27 Morbidelli sempre al comando seguito da Jack Miller e Pol Espargaro. I primi 3 stanno andando via mentre perdono terreno Nakagami e tutti gli altri. Valentino Rossi intanto risale in 13° posizione dopo aver superato Bagnaia ed ora ha nel mirino Vinales che è subito davanti a lui.

Giro 3/27 Giro veloce per Jack Miller in 1’31″7 per Miller. Al comando c’è sempre Franco Morbidelli con la sua Yamaha. Lontanissime le altre Yamaha di Vinales, Rossi e Quartararo.

Giro 2/27 Franco Morbidelli prova subito ad imporre il suo ritmo e allungare sugli avversari. Dietro di lui ci sono Jack Miller, Pol Espargarò, Nakagami, Oliveira, Zarco, Rins, 10° Mir, 11° Bagnaia, 12° Dovizioso, 13° Vinales, 14° Valentino Rossi, 18° Quartararo.

Giro 1/27 Jack Miller parte bene e si prende la prima posizione ma finisce lungo alla prima curva e Franco Morbidelli si riprende la testa della corsa! Joan Mir è 11° , Valentino Rossi 14°!

Ore 14:00 Partiti per il giro di ricognizione!

Ore 13:50 Tutto pronto per la Gara di MotoGP sul circito “Ricardo Tormo” di Valencia con 27 giri da percorrere. Le temperature sono molto simili a quelle di 7 giorni fa.

Griglia di Partenza Gran Premio di Valencia di MotoGP:

1 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 316.8 1’30.191

2 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 328.9 1’30.287 0.096 / 0.096

3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 319.8 1’30.413 0.222 / 0.126



4 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 322.8 1’30.520 0.329 / 0.107

5 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 322.8 1’30.553 0.362 / 0.033

6 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 319.8 1’30.645 0.454 / 0.092



7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 322.8 1’30.657 0.466 / 0.012

8 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 328.9 1’30.671 0.480 / 0.014

9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 322.8 1’30.737 0.546 / 0.066



10 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 325.8 1’30.781 0.590 / 0.044

11 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 319.8 1’30.864 0.673 / 0.083

12 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 318.3 1’30.988 0.797 / 0.124



13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 325.8 1’31.159 0.349 / 0.200

14 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 319.8 1’31.594 0.784 / 0.435

15 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 322.8 1’31.601 0.791 / 0.007



16 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 316.8 1’31.604 0.794 / 0.003

17 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 328.9 1’31.606 0.796 / 0.002

18 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 325.8 1’31.831 1.021 / 0.225



19 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 327.4 1’32.063 1.253 / 0.232

20 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 324.3 1’32.205 1.395 / 0.142

21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 318.3 1’32.237 1.427 / 0.032

